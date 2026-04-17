EQS-News: Fitch bestätigt Amprion Kreditrating mit „BBB+“ und Ausblick „stabil“

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Rating

Fitch bestätigt Amprion Kreditrating mit „BBB+“ und Ausblick „stabil“



17.04.2026 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fitch bestätigt Amprion Kreditrating mit „BBB+“ und Ausblick „stabil“

Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings („Fitch“) hat dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH („Amprion“) im Rahmen der jährlichen Überprüfung erneut das langfristige Kreditrating „BBB+“ erteilt. Der Ausblick bleibt weiterhin „stabil“.

Amprion plant aktuell Investitionen in den Aus- und Umbau des deutschen Übertragungsnetzes in der Höhe von rund 42 Milliarden Euro bis 2030. Diese Investitionen sind regulatorisch abgesichert und stellen aus der Ertrags- und langfristig planbaren Zahlungsperspektive ein sehr geringes Risiko dar.

Peter Rüth, Chief Financial Officer von Amprion: „Die erneute Bestätigung unseres ‚BBB+‘-Ratings mit stabilem Ausblick unterstreicht unsere ausgewogene Finanzpolitik und Kapitalstruktur sowie unser sehr verlässliches Geschäftsmodell. Angesichts der erheblichen, regulatorisch vorgegebenen Investitionen in das deutsche Übertragungsnetz sind der kontinuierliche Zugang zum Kapitalmarkt und solide Investment-Grade-Ratings für Amprion von zentraler Bedeutung. Sie bilden die Grundlage dafür, die Energiewende langfristig effizient und zu wettbewerbsfähigen Konditionen für alle Stakeholder zu finanzieren.“

Die Pressemitteilung von Fitch zum aktuellen Rating steht auf der Homepage von Fitch Ratings zur Verfügung.

Der Amprion Investor Relations Newsletter kann unter folgendem

Link

abonniert werden.

Kontakt für Investoren:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

ir@amprion.net

Amprion verbindet

Amprion ist ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz reicht von der Nordsee bis zu den Alpen und erstreckt sich über sieben Bundesländer. Es ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und transportiert Strom für 29 Millionen Menschen. Durch seine Lage in der Mitte Europas ist es Drehscheibe des europäischen Stromhandels. Zum 31.12.2025 beschäftigte Amprion 3.400 Mitarbeitende. Sie tragen dazu bei, unsere Kernaufgaben zu erfüllen: Wir machen unser Netz fit für eine klimaneutrale Zukunft und sichern an entscheidender Stelle die Stabilität des deutschen und europäischen Stromnetzes.

17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Amprion GmbH Rober-Schumann-Straße 7 44263 Dortmund Deutschland E-Mail: capitalmarkets@amprion.net Internet: www.amprion.net ISIN: DE000A3JN9U5 Börsen: Börse Luxemburg (Euro MTF) EQS News ID: 2310508

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2310508 17.04.2026 CET/CEST