Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.04.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Ally FinancialBericht 1. Quartal 2026
AutolivBericht 1. Quartal 2026
BADGER METERBericht 1. Quartal 2026
Clean Power HydrogenBericht Geschäftsjahr 2025
Ericsson BBericht 1. Quartal 2026
Fifth Third BancorpBericht 1. Quartal 2026
KasikornbankBericht 1. Quartal 2026
Kweichow MoutaiBericht Geschäftsjahr 2025
OREGEN ENERGY CORP.Bericht Geschäftsjahr 2025
Polestar Automotive Holding UK (ADR) ABericht Geschäftsjahr 2025
reAlpha TechBericht 1. Quartal 2026
Regions FinancialBericht 1. Quartal 2026
State StreetBericht 1. Quartal 2026
Truist FinancialBericht 1. Quartal 2026
Turmalina MetalsBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ericsson B
Polestar Automotive A
State Street
BADGER METER
Turmalina Metals
Ally Financial
Kasikornbank
Kweichow Moutai
Truist Financial
Fifth Third Bancorp
OREGEN ENERGY CORP.
Autoliv
reAlpha Tech
Clean Power Hydrogen
Regions Financial

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