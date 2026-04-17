Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.04.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Ally Financial
|Bericht 1. Quartal 2026
|Autoliv
|Bericht 1. Quartal 2026
|BADGER METER
|Bericht 1. Quartal 2026
|Clean Power Hydrogen
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ericsson B
|Bericht 1. Quartal 2026
|Fifth Third Bancorp
|Bericht 1. Quartal 2026
|Kasikornbank
|Bericht 1. Quartal 2026
|Kweichow Moutai
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|OREGEN ENERGY CORP.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Polestar Automotive Holding UK (ADR) A
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|reAlpha Tech
|Bericht 1. Quartal 2026
|Regions Financial
|Bericht 1. Quartal 2026
|State Street
|Bericht 1. Quartal 2026
|Truist Financial
|Bericht 1. Quartal 2026
|Turmalina Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.04.202615. Apr. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.04.202614. Apr. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.04.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Anlagestratege Martin Lück"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"gestern, 11:35 Uhr · onvista