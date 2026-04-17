Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Lufthansa-Streik

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Lufthansa sorgt am Freitag weiterhin für Ausfälle an nordrhein-westfälischen Flughäfen. Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 14 Abflüge und Ankünfte annulliert - neun Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt. In Köln/Bonn fallen unterdessen den Angaben auf der Flughafen-Webseite zufolge jeweils vier Flüge von und nach München aus. Für die Lufthansa ist es im laufenden Tarifkonflikt der mittlerweile fünfte Streiktag in Folge: An vier Tagen davon waren die Pilotinnen und Piloten zur Niederlegung ihrer Arbeit aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Bundesweit fallen seitdem zahlreiche Flüge aus./bct/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa

Das könnte dich auch interessieren

Fluggesellschaft
Lufthansa belastet von anhaltender Streikwelle15. Apr. · dpa-AFX
Lufthansa belastet von anhaltender Streikwelle
Merkliche Kursrückgänge
Ölpreis belastet Reisebranche - Zudem Streik bei Lufthansa13. Apr. · dpa-AFX
Ölpreis belastet Reisebranche - Zudem Streik bei Lufthansa
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"gestern, 11:35 Uhr · onvista
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheit15. Apr. · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal14. Apr. · onvista
Alle Premium-News