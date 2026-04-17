Gastgewerbe kommt nicht aus der Krise: "Viele Betriebe arbeiten am Limit"

Berlin, 17. Apr (Reuters) - ⁠Die Lage im deutschen Gastgewerbe bleibt angespannt. Der Umsatz stagnierte im Februar und damit vor Ausbruch des Iran-Krieges, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte. Doch angesichts der im Zuge der Kämpfe in Nahost sprunghaft gestiegenen Energiepreise sieht die Branche weitere Probleme auf sich zukommen: "Zusätzliche Unsicherheiten durch den anhaltenden Iran-Konflikt verschärfen die Situation", erklärte der Deutsche Hotellerie- ‌und Gastronomieverband (Dehoga). In den nächsten Monaten sei zwar grundsätzlich mit einer stabilen Nachfrage zu rechnen, doch bleibe das Umfeld fragil. Die im Januar in Kraft getretene Mehrwertsteuersenkung auf Speisen vor Ort könne nur "preisstabilisierend" wirken. Den ⁠Gästen machte der ⁠Verband zugleich wenig Hoffnung auf Preissenkungen.

"Sofern sich finanzielle Spielräume ergeben, werden diese vor allem genutzt, um Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, notwendige Investitionen umzusetzen und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu halten oder zu verbessern", sagte Dehoga-Pressesprecherin Stefanie Heckel. Die Branche leide unter den hohen Energie- und Lebensmittelpreisen sowie gestiegenen Personalkosten. Außerdem stiegen die Personalkosten durch den höheren Mindestlohn. Kunden würden angesichts der hohen Lebenshaltungskosten weniger konsumieren. "Gäste buchen kurzfristiger, vergleichen intensiver und reagieren ‌deutlich preissensibler", sagte Heckel. Viele Betriebe arbeiteten "am Limit", Insolvenzen seien höher ‌als in der Gesamtbranche.

Seit sechs Jahren verzeichnet die Gastgewerbe-Branche Verluste. Eine Erholung auf das Niveau von vor der Pandemie-Krise ist derzeit nicht absehbar. Im Jahr 2025 lag der reale - also der preisbereinigte - Umsatz laut Destatis um fast 15 Prozent niedriger ⁠als im Jahr 2019. Gründe dafür sind unter anderem die höheren Kosten bei Nahrungsmitteln, Energie und Personal seit ‌dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022.

In den ⁠von Destatis veröffentlichten Zahlen zeigte sich eine Stagnation des Umsatzes zu Jahresbeginn. Besonders die Gastronomie war betroffen. Sie setzte im Februar real 1,1 Prozent weniger um als im Vormonat, bei der Beherbergungsbranche gab es ein Plus von real 2,4 Prozent. Im Januar war der Umsatz des gesamten Gastgewerbes ‌laut revidierten Daten gegenüber Dezember real um 4,3 Prozent gesunken.

"GLAS ⁠HALB VOLL UND HALB LEER"

Olaf Bentlage vom Deutschen ⁠Tourismusverband (DTV) sieht die Lage angesichts der allgemeinen Preissteigerungen kritisch. Es gebe viel Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Er sagte aber auch: "Das Glas ist halb voll und halb leer." Es sei mehr deutscher Inlandstourismus zu erwarten. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Tourismusforschung im Auftrag des DTV planen rund 72 Prozent der Deutschen einen Urlaub von April bis Juni - 41 Prozent davon innerhalb von Deutschland.

Zur Entlastung der Branche gilt seit 1. Januar 2026 eine ermäßigte Mehrwertsteuer von sieben Prozent auf Speisen in der Gastronomie dauerhaft. Dehoga bezeichnet diese Maßnahme als einen wichtigen "Schritt für Steuergerechtigkeit und zur Stärkung der Gastronomie". Der Verband fordert weitere Reformen ⁠unter anderem zum Abbau der Bürokratie oder um mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit zu ermöglichen.

(Bericht von Lena Rueckerl, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)