Iran öffnet Straße von Hormus - Ölpreis sackt ab

(Durchgehend neu)

- ⁠von Humeyra Pamuk und Saad Sayeed und Aziz Taher

Washington/Islamabad, 17. Apr (Reuters) - Der Iran hat die Straße von Hormus für die restliche Dauer der Waffenruhe im Libanon wieder vollständig für die Handelsschifffahrt freigegeben. Die Durchfahrt aller kommerziellen Schiffe erfolge auf einer koordinierten Route, die bereits von ‌der iranischen Hafen- und Schifffahrtsbehörde bekanntgegeben worden sei, teilte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Freitag auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Die Ölpreise gingen nach der Ankündigung ⁠um neun ⁠Prozent zurück, die Aktienkurse legten weltweit zu. Die Waffenruhe für den Libanon trat am Donnerstagabend in Kraft und soll zehn Tage gelten.

Die Blockade der iranischen Häfen durch das US-Militär bleibt US-Präsident Donald Trump zufolge trotz der Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran zunächst bestehen. Dies gelte, bis die Verhandlungen mit dem Iran zu 100 ‌Prozent abgeschlossen seien. Der Prozess sollte sehr rasch ‌vorankommen, da die meisten Punkte bereits ausverhandelt seien, schrieb Trump auf Truth Social.

Der Iran hatte seit Beginn der US-israelischen Angriffe am 28. Februar die strategisch wichtige Meerenge faktisch blockiert. Durch die ⁠Straße von Hormus wird etwa ein Fünftel der weltweiten Ölexporte transportiert. Dies hat die Energiepreise ‌in den vergangenen Wochen drastisch verteuert. In ⁠Paris berieten am Nachmittag zahlreiche Staats- und Regierungschefs, wie die Route militärisch gesichert werden könnte. An dem Treffen nimmt auch Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Merz hat bereits grundsätzliche Bereitschaft erklärt, dass sich Deutschland unter bestimmten Bedingungen an einem ‌solchen Einsatz beteiligen würde, unter anderem nur, ⁠wenn es zu einem dauerhaften Waffenstillstand ⁠zwischen den USA und dem Iran kommt.

US-Präsident Trump äußerte sich zuversichtlich, dass der Krieg mit dem Iran bald beendet werden könnte. Zugleich rief er die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon auf, die zehntägige Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel einzuhalten. Ein weiteres Treffen zwischen den USA und dem Iran könnte am Wochenende stattfinden, sagte Trump. "Wir werden sehen, was passiert. Aber ich denke, wir stehen sehr kurz vor einem Abkommen mit dem Iran." Sollte ein Vertrag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad unterzeichnet werden, ⁠werde er möglicherweise dorthin reisen. Pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge gibt es Fortschritte bei der Geheimdiplomatie.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)