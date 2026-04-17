IWF-Chefin: Politik darf Verlierer der KI-Revolution nicht vergessen

Reuters · Uhr
KI
Artikel teilen:

Washington, ⁠16. Apr (Reuters) - IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hat die Politik davor gewarnt, bei der rasanten ‌Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) die Verlierer auf dem Arbeitsmarkt zu ⁠vergessen. ⁠Auf der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington zog sie am Donnerstag Parallelen zur ‌Globalisierung. Die Stimmung ‌habe sich damals gegen die Globalisierung gewandt, weil man ⁠ignoriert habe, dass Menschen nach ‌dem Verlust ⁠ihrer Arbeitsplätze nie wieder in die Wirtschaft integriert worden seien, sagte Georgiewa. "Lassen Sie ‌nicht ⁠zu, dass sich dies ⁠in dieser Welt der KI-Revolution wiederholt", erklärte sie.

(Bericht von Andrea Shalal, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Steile Rally, neues Allzeithoch
Der S&P 500 erholt sich so schnell wie seit 2022 nicht mehrgestern, 12:58 Uhr · onvista
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"gestern, 11:35 Uhr · onvista
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheit15. Apr. · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal14. Apr. · onvista
Alle Premium-News