IWF-Chefin: Politik darf Verlierer der KI-Revolution nicht vergessen

Washington, 16. Apr (Reuters) - IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hat die Politik davor gewarnt, bei der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) die Verlierer auf dem Arbeitsmarkt zu vergessen. Auf der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington zog sie am Donnerstag Parallelen zur Globalisierung. Die Stimmung habe sich damals gegen die Globalisierung gewandt, weil man ignoriert habe, dass Menschen nach dem Verlust ihrer Arbeitsplätze nie wieder in die Wirtschaft integriert worden seien, sagte Georgiewa. "Lassen Sie nicht zu, dass sich dies in dieser Welt der KI-Revolution wiederholt", erklärte sie.
(Bericht von Andrea Shalal, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)