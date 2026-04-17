IWF-Chefin: Politik darf Verlierer der KI-Revolution nicht vergessen

Washington, ⁠16. Apr (Reuters) - IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hat die Politik davor gewarnt, bei der rasanten ‌Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) die Verlierer auf dem Arbeitsmarkt zu ⁠vergessen. ⁠Auf der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington zog sie am Donnerstag Parallelen zur ‌Globalisierung. Die Stimmung ‌habe sich damals gegen die Globalisierung gewandt, weil man ⁠ignoriert habe, dass Menschen nach ‌dem Verlust ⁠ihrer Arbeitsplätze nie wieder in die Wirtschaft integriert worden seien, sagte Georgiewa. "Lassen Sie ‌nicht ⁠zu, dass sich dies ⁠in dieser Welt der KI-Revolution wiederholt", erklärte sie.

(Bericht von Andrea Shalal, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)