Klingbeil: Steuererhöhungen zur Budgetkonsolidierung wie bei Tabak sind möglich

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Washington, ⁠16. Apr (Reuters) - Steuererhöhungen zur Konsolidierung des Haushalts sind laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil nicht ausgeschlossen. Der SPD-Chef verwies am Donnerstag in Washington am Rande der IWF-Frühjahrestagung ‌darauf, dass die schwarz-rote Koalition gerade beschlossen habe, die Tabaksteuer früher zu erhöhen. "Das ist für ⁠mich eine ⁠Steuererhöhung, die wir da jetzt verabredet haben." Damit sei auch die Grundsatzfrage beantwortet.

Die Regierung will Arbeitgeber unterstützen, die eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie in Höhe von 1000 Euro an ihre ‌Mitarbeiter zahlen. Damit soll der ‌höheren Inflation begegnet werden. Zur Gegenfinanzierung soll die Tabaksteuer schon 2026 erhöht werden. Die Union - zuletzt vor ⁠allem CSU-Chef Markus Söder - hat jeder Form von ‌Steuererhöhung eine Absage erteilt. ⁠Klingbeil und die SPD wollen in der Einkommensteuer ärmere Bevölkerungsschichten spürbar entlasten. Dazu sollen einkommensstärkere Gruppen mehr Steuern zahlen.

Klingbeil sagte, die Koalition ‌müsse alles tun, ⁠um Deutschland wieder auf Wachstumskurs ⁠zu bringen. Die Reformnotwendigkeit sei durch die wirtschaftlichen Belastungen im Zuge des Nahost-Krieges noch deutlicher geworden. "Dieser Druck hat sich ja eher nochmal verschärft." Die Bevölkerung wisse, dass es Veränderungen brauche. "Wir sind ein blockiertes Land." Die Bürokratie sei überbordend.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Hans ⁠BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"gestern, 11:35 Uhr · onvista
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"
Vorbörse 14.04.2026
Dax dürfte von Hoffnung auf Diplomatie profitieren14. Apr. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 13.04.2026
Dax: Deutliche Verluste erwartet - Ölpreise ziehen an13. Apr. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"gestern, 11:35 Uhr · onvista
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheit15. Apr. · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal14. Apr. · onvista
Alle Premium-News