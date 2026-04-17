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Kurzfristige Entscheidung steht bevor

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Kurzfristige Entscheidung steht bevor

Während die amerikanischen Indizes ihre Rekordjagd am Donnerstag fortgesetzt haben, präsentiert sich der DAX® trotz eines kleinen Kursanstiegs weiterhin unentschlossen. Bei einer relativ engen Handelsspanne von 200 Punkten lagen Eröffnungs- und Schlusskurs erneut nahe beieinander. An den beiden Vortagen betrug die Range sogar nur 130 bzw. 149 Punkte. Die Anlegerinnen und Anleger nehmen also größtenteils eine abwartende Haltung ein. Im Hoch kletterten die deutschen „Blue Chips“ gestern bis auf 24.260 Punkte. Knapp unterhalb der Nackenlinie des Doppeltops (24.266 Punkte) verließ die Bullen dann aber der Mut. Damit hat sich dieser Bereich als entscheidende Hürde auf dem Weg zu möglichen neuen Allzeithochs etabliert. In Kombination mit dem steilen kurzfristigen Aufwärtstrend bildet dieser Widerstand ein sich zuspitzendes Dreieck, aus dem der DAX® spätestens zu Beginn der kommenden Woche ausbrechen wird. Nach oben hin müssten auf dem Weg zu neuen Hochs dann zwei Abwärtskurslücken (zunächst 24.242 zu 24.577 Punkte) überwunden werden. Auf der Unterseite definieren der flachere Aufwärtstrend und zwei Fibonacci-Marken eine erste potenzielle Zielzone bei 23.062 bis ca. 23.400 Punkten.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: stock3²



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