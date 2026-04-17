Luftfahrtverband IATA warnt vor möglichen Flugausfällen ab Ende Mai

17. ⁠Apr (Reuters) - Wegen Kerosinmangels infolge des Iran-Kriegs könnten in Europa ab Ende Mai Flüge ausfallen. Dies sagte Willie Walsh, Generaldirektor des Luftfahrtverbandes IATA, ‌am Freitag. Neben der Sicherung alternativer Lieferwege sei es wichtig, dass die Behörden gut ⁠kommunizierte ⁠und koordinierte Pläne für den Fall einer Rationierung hätten. Dies schließe auch Ausnahmeregelungen für Start- und Landerechte ein.

Europäische Fluggesellschaften hatten bereits vor Kerosinengpässen innerhalb der kommenden ‌Wochen gewarnt. Durch den Iran-Krieg ‌ist die für den Transport von Öl wichtige Straße von Hormus blockiert. Europa ist ⁠besonders anfällig, da es bei Kerosin stärker auf ‌Importe angewiesen ist ⁠als bei jedem anderen Kraftstoff. Etwa 75 Prozent der Lieferungen stammen aus dem Nahen Osten. Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge ‌lag die weltweite ⁠Nachfrage nach Kerosin im ⁠Jahr 2025 bei durchschnittlich 7,8 Millionen Barrel pro Tag. Die Golfregion ist dabei mit fast 400.000 Barrel pro Tag der größte Lieferant für den Weltmarkt.

(Bericht von Tristan Veyet, geschrieben von Myria Mildenberger; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)