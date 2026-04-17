Nagel: Nahost-Krieg lastet auf Wirtschaft - aber keine Rezession absehbar

Washington, 16. ⁠Apr (Reuters) - Laut Bundesbankchef Joachim Nagel wird der Ölpreisschock auf die deutsche Konjunktur durchschlagen, aber wohl keine Rezession auslösen. Die Wirtschaft sei zwar "respektabel ins Jahr gestartet", sagte er am Donnerstag in Washington am Rande der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank vor der Presse. ‌Doch wirke der Krieg in Nahost als Wachstumsbremse. Nagel verwies darauf, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognosen für 2026 und 2027 um jeweils 0,3 Prozentpunkte nach ⁠unten korrigiert ⁠habe. Deutschland kann demnach 2026 nun noch mit einem Wachstum von 0,8 Prozent rechnen, 2027 dann von 1,2 Prozent. "Es müsste sehr, sehr viel passieren, dass man jetzt in die Rezession gehen würde", sagte Nagel. Auch wirke das Fiskalpaket positiv auf die deutsche Wirtschaft. Hier werde man im Laufe des Jahres wohl positive ‌Impulse sehen.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte, die Folgen des Nahost-Krieges ‌würden Deutschland noch sehr lange beschäftigen: "Wir brauchen Reformen", fügte er hinzu. Wegen der schwächeren Konjunktur sei der Handlungsbedarf offenkundig. Die Bundesregierung rechnet als Folge des Iran-Krieges für dieses ⁠und das kommende Jahr mit einem deutlich geringeren Wirtschaftswachstum und einer höheren Inflation. Im ‌Entwurf der neuen Konjunkturprognose halbiert die Koalition ⁠aus Union und SPD ihre Wachstumserwartung für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr auf 0,5 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider erfuhr. Im Januar war die Regierung noch von 1,0 Prozent ausgegangen. Die Inflation wird ‌für 2026 nun auf 2,7 Prozent ⁠geschätzt, nach zuvor 2,1 Prozent.

Die Wirtschaft ist ⁠nach Einschätzung der Volkswirte der Bundesbank ohne Schwung ins Jahr gestartet. Nach dem Wachstum von 0,3 Prozent im Schlussvierteljahr 2025 dürfte das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März demnach lediglich stagnieren. Nach wie vor sei die Kapazitätsauslastung in der Industrie gering, was die privaten Investitionen dämpfe, heißt es im jüngsten Monatsbericht der Bundesbank. Der Krieg im Nahen Osten dürfte die privaten Haushalte und die Unternehmen demnach zusätzlich belasten, insbesondere über höhere Energiepreise. Dies trübe auch den Ausblick ⁠für das zweite Quartal.

(Bericht von Reinhard Becker, Christian KrämerRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)