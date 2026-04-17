Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

^ Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity Research GmbH 17.04.2026 / 15:31 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics Inc Company Name: Cardiol Therapeutics Inc ISIN: CA14161Y2006 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 17.04.2026 Target price: USD 7.50 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from USD 7.80 to USD 7.50. Abstract: Cardiol Therapeutics has released its FY/25 annual results alongside a series of notable pipeline and corporate updates. The full-year figures came in broadly in line with our revised expectations after the 9M/25 OpEx run-rate. On the pipeline front, three developments stand out: (1) the pivotal MAVERIC phase III trial in recurrent pericarditis (RP) reached 50% enrolment in January 2026 and management confirmed a Q2/26 target for full enrolment, which is on track for an expected Q4/26 headline data read-out; (2) the ARCHER phase II results in acute myocarditis (AM) were published in ESC Heart Failure, a peer-reviewed journal of the European Society of Cardiology, authored by internationally recognised cardiologists from leading academic centres. In our view, peer-reviewed publication in an ESC journal is a meaningful credibility step, reinforcing the conclusion that CardiolRx drives structural recovery (reverse remodelling) beyond symptomatic benefit; and (3) a second capital raise in January 2026 extended the company's cash runway to Q4/27 (previously: Q3/27), fully funding MAVERIC through to NDA submission. In parallel, CRD-38, the next-generation subcutaneous heart-failure candidate, has progressed into IND-enabling studies, and the Board was strengthened by the election of Dr Timothy Garnett, former Chief Medical Officer of Eli Lilly. We reiterate our Buy rating and lower our price target to USD 7.50 (previously: USD 7.80), reflecting higher dilution following the January capital increase. Upside >420%. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 7,80 auf USD 7,50. Zusammenfassung: Cardiol Therapeutics hat seine Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 zusammen mit einer Reihe wichtiger Neuigkeiten zur Pipeline und zum Unternehmen veröffentlicht. Die Gesamtjahreszahlen entsprachen im Großen und Ganzen unseren nach den OpEx Zahlen für die ersten neun Monate 2025 revidierten Erwartungen. Im Bereich der Pipeline stechen drei Entwicklungen hervor: (1) Die zulassungsrelevante Phase-III-Studie MAVERIC zur rezidivierenden Perikarditis (RP) erreichte im Januar 2026 eine Rekrutierungsrate von 50%, und das Management bestätigte das Ziel, die Rekrutierung im 2. Quartal 2026 abzuschließen, was im Zeitplan für die erwartete Veröffentlichung der wichtigsten Daten im 4. Quartal 2026 liegt; (2) Die Ergebnisse der ARCHER-Phase-II-Studie zur akuten Myokarditis (AM) wurden in 'ESC Heart Failure', einer von Fachkollegen begutachteten Zeitschrift der European Society of Cardiology, veröffentlicht. Die Autoren sind international anerkannte Kardiologen aus führenden akademischen Zentren. Unserer Ansicht nach ist die Veröffentlichung in einer ESC-Zeitschrift ein bedeutender Schritt für die Glaubwürdigkeit, der die Schlussfolgerung untermauert, dass CardiolRx über den symptomatischen Nutzen hinaus eine strukturelle Erholung (Reverse Remodelling) bewirkt; und (3) eine zweite Kapitalerhöhung im Januar 2026 verlängerte die Liquiditätsreichweite des Unternehmens bis zum 4. Quartal 2027 (zuvor: 3. Quartal 2027) und sichert die vollständige Finanzierung von MAVERIC bis zur Einreichung des Zulassungsantrags (NDA). Parallel dazu ist CRD-38, der subkutane Herzinsuffizienz-Kandidat der nächsten Generation, in die IND-vorbereitenden Studien übergegangen, und der Vorstand wurde durch die Wahl von Dr. Timothy Garnett, dem ehemaligen Chief Medical Officer von Eli Lilly, verstärkt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und senken unser Kursziel auf USD 7,50 (zuvor: USD 7,80), was die höhere Verwässerung nach der Kapitalerhöhung im Januar widerspiegelt. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=232f78974e1d4edf3619d4c8de6b817d Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=f519ef72-3a60-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2310636 17.04.2026 CET/CEST °