Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

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Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity
Research GmbH

17.04.2026 / 15:31 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics
Inc

     Company Name:                Cardiol Therapeutics Inc
     ISIN:                        CA14161Y2006

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        17.04.2026
     Target price:                USD 7.50
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol
Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated
his BUY rating and decreased the price target from USD 7.80 to USD 7.50.

Abstract:
Cardiol Therapeutics has released its FY/25 annual results alongside a
series of notable pipeline and corporate updates. The full-year figures came
in broadly in line with our revised expectations after the 9M/25 OpEx
run-rate. On the pipeline front, three developments stand out: (1) the
pivotal MAVERIC phase III trial in recurrent pericarditis (RP) reached 50%
enrolment in January 2026 and management confirmed a Q2/26 target for full
enrolment, which is on track for an expected Q4/26 headline data read-out;
(2) the ARCHER phase II results in acute myocarditis (AM) were published in
ESC Heart Failure, a peer-reviewed journal of the European Society of
Cardiology, authored by internationally recognised cardiologists from
leading academic centres. In our view, peer-reviewed publication in an ESC
journal is a meaningful credibility step, reinforcing the conclusion that
CardiolRx drives structural recovery (reverse remodelling) beyond
symptomatic benefit; and (3) a second capital raise in January 2026 extended
the company's cash runway to Q4/27 (previously: Q3/27), fully funding
MAVERIC through to NDA submission. In parallel, CRD-38, the next-generation
subcutaneous heart-failure candidate, has progressed into IND-enabling
studies, and the Board was strengthened by the election of Dr Timothy
Garnett, former Chief Medical Officer of Eli Lilly. We reiterate our Buy
rating and lower our price target to USD 7.50 (previously: USD 7.80),
reflecting higher dilution following the January capital increase. Upside
>420%.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics
Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 7,80 auf USD
7,50.

Zusammenfassung:
Cardiol Therapeutics hat seine Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2025
zusammen mit einer Reihe wichtiger Neuigkeiten zur Pipeline und zum
Unternehmen veröffentlicht. Die Gesamtjahreszahlen entsprachen im Großen und
Ganzen unseren nach den OpEx Zahlen für die ersten neun Monate 2025
revidierten Erwartungen. Im Bereich der Pipeline stechen drei Entwicklungen
hervor: (1) Die zulassungsrelevante Phase-III-Studie MAVERIC zur
rezidivierenden Perikarditis (RP) erreichte im Januar 2026 eine
Rekrutierungsrate von 50%, und das Management bestätigte das Ziel, die
Rekrutierung im 2. Quartal 2026 abzuschließen, was im Zeitplan für die
erwartete Veröffentlichung der wichtigsten Daten im 4. Quartal 2026 liegt;
(2) Die Ergebnisse der ARCHER-Phase-II-Studie zur akuten Myokarditis (AM)
wurden in 'ESC Heart Failure', einer von Fachkollegen begutachteten
Zeitschrift der European Society of Cardiology, veröffentlicht. Die Autoren
sind international anerkannte Kardiologen aus führenden akademischen
Zentren. Unserer Ansicht nach ist die Veröffentlichung in einer
ESC-Zeitschrift ein bedeutender Schritt für die Glaubwürdigkeit, der die
Schlussfolgerung untermauert, dass CardiolRx über den symptomatischen Nutzen
hinaus eine strukturelle Erholung (Reverse Remodelling) bewirkt; und (3)
eine zweite Kapitalerhöhung im Januar 2026 verlängerte die
Liquiditätsreichweite des Unternehmens bis zum 4. Quartal 2027 (zuvor: 3.
Quartal 2027) und sichert die vollständige Finanzierung von MAVERIC bis zur
Einreichung des Zulassungsantrags (NDA). Parallel dazu ist CRD-38, der
subkutane Herzinsuffizienz-Kandidat der nächsten Generation, in die
IND-vorbereitenden Studien übergegangen, und der Vorstand wurde durch die
Wahl von Dr. Timothy Garnett, dem ehemaligen Chief Medical Officer von Eli
Lilly, verstärkt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und senken unser
Kursziel auf USD 7,50 (zuvor: USD 7,80), was die höhere Verwässerung nach
der Kapitalerhöhung im Januar widerspiegelt.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=232f78974e1d4edf3619d4c8de6b817d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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