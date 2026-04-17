Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

17.04.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      17.04.2026
     Kursziel:                  12,50 EUR (zuvor: 12,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Tanker-Neubauten diversifizieren das Portfolio und tragen damit zur
Verringerung der Risiken bei

Ernst Russ hat am Mittwoch den Kauf von 4 Tankerneubauten angekündigt, die
die Flotte in den nächsten 13 Monaten erweitern werden.

Einstieg in eine neue Schiffstypenklasse: Bei den Neuerwerbungen handelt es
sich um vier Schiffe mit jeweils 12 beschichteten Tanks zum flexiblen
Transport von Pflanzenölen, Chemikalien und Petroleumprodukten. Mit 18.500
dwt sind die IMO Type II -Tanker besonders für den intraregionalen Verkehr
ausgelegt. Sie können u.a. im Bereich der nordamerikanischen 'Great Lakes'
eingesetzt werden, verfügen über die Eisklasse 1B und sind bereits
'Methanol-Ready'.

Charter backlog steigt um 126 Mio. USD: Nach Angaben von Ernst Russ trägt
die Verscharterung der Schiffe über 5 Jahre Mindestlaufzeit insgesamt 126
Mio. USD zum Charter Backlog bei, der zum 31.12.2025 bei 449 Mio. USD lag.
Dies entspricht nach unseren Berechnungen einer Charterrate von 17.260 USD
pro Tag, die knapp unterhalb der durchschnittlichen Charterrate der Flotte
liegt. Leider macht das Management keine detaillierten Angaben zum Kaufpreis
oder zur Finanzierung. Wir erwarten einen Kaufpreis von insgesamt 150 Mio.
USD (37,5 Mio. USD pro Schiff), der zu 2/3 mit Fremdkapital und 1/3 mit
Eigenkapital finanziert werden dürfte, was angesichts von 114 Mio. EUR Cash
zum Jahreswechsel in der Konzernbilanz ohne weitere Eigenkapitalaufnahme
möglich sein sollte. Wir gehen allerdings davon aus, dass der Ausbau zu
einer diversifizierten Flotte mit dieser Transaktion noch nicht
abgeschlossen sein dürfte und weitere Transaktionen folgen dürften.

Investment Case intakt: Wir haben unser Modell um die jüngste Transaktion
angepasst, was für die Jahre 2027 ff. mit deutlich steigenden Umsätzen und
Ergebnissen einhergeht. Mit dem Ausbau und der weiteren Diversifikation der
Schiffsflotte sowie einer Verlängerung der durchschnittlichen Charterdauer
erreicht Ernst Russ aber nicht nur höhere Umsätze, Ergebnisse und
Cash-flows. Gleichzeitig gelingt eine Verringerung der Abhängigkeit vom
Containermarkt. Der Backlog sollte mit dieser Transaktion sowie den kürzlich
übernommenen Multipurpose-Schiffen (7- Jahres-Charter) sowie vier in Q1/26
und Q2/26 erfolgten Neuvercharterungen zu attraktiven Konditionen noch
einmal sehr deutlich ansteigen und die Marktkapitalisierung des Unternehmens
um mehr als das Doppelte übersteigen. Damit dürfte die Visibilität weiter
zunehmen.

Fazit: Nach unserem Modell-Update steigt der DCF-ermittelte faire Wert der
Aktie von 12,00 EUR auf 12,50 EUR an. Das Management folgt der angekündigten
Strategie konsequent. Nach der Verringerung der Minderheitsanteile und
zunehmender Transparenz wird der Flottenausbau fortgesetzt, die
Diversifikation der Assetklassen vorangetrieben, der Charter Backlog durch
Verlängerung der Charterdauern ausgeweitet und die Flotte verjüngt. Mit
deutlich verstärkten Kapitalmarktaktivitäten des Managements sehen wir gute
Chancen für die ERAG, die Lücke zum fairen Wert, der sich auch in den
beachtlichen stillen Reserven des Unternehmens widerspiegelt, zu schließen
oder zumindest deutlich zu verringern. Wir bekräftigen unser Anlageurteil
Kaufen mit einem auf 12,50 EUR erhöhten Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=87cf93731f1bec50979ead38364004cb

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=d6528718-3a37-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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