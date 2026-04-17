Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG 17.04.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.04.2026 Kursziel: 12,50 EUR (zuvor: 12,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Tanker-Neubauten diversifizieren das Portfolio und tragen damit zur Verringerung der Risiken bei Ernst Russ hat am Mittwoch den Kauf von 4 Tankerneubauten angekündigt, die die Flotte in den nächsten 13 Monaten erweitern werden. Einstieg in eine neue Schiffstypenklasse: Bei den Neuerwerbungen handelt es sich um vier Schiffe mit jeweils 12 beschichteten Tanks zum flexiblen Transport von Pflanzenölen, Chemikalien und Petroleumprodukten. Mit 18.500 dwt sind die IMO Type II -Tanker besonders für den intraregionalen Verkehr ausgelegt. Sie können u.a. im Bereich der nordamerikanischen 'Great Lakes' eingesetzt werden, verfügen über die Eisklasse 1B und sind bereits 'Methanol-Ready'. Charter backlog steigt um 126 Mio. USD: Nach Angaben von Ernst Russ trägt die Verscharterung der Schiffe über 5 Jahre Mindestlaufzeit insgesamt 126 Mio. USD zum Charter Backlog bei, der zum 31.12.2025 bei 449 Mio. USD lag. Dies entspricht nach unseren Berechnungen einer Charterrate von 17.260 USD pro Tag, die knapp unterhalb der durchschnittlichen Charterrate der Flotte liegt. Leider macht das Management keine detaillierten Angaben zum Kaufpreis oder zur Finanzierung. Wir erwarten einen Kaufpreis von insgesamt 150 Mio. USD (37,5 Mio. USD pro Schiff), der zu 2/3 mit Fremdkapital und 1/3 mit Eigenkapital finanziert werden dürfte, was angesichts von 114 Mio. EUR Cash zum Jahreswechsel in der Konzernbilanz ohne weitere Eigenkapitalaufnahme möglich sein sollte. Wir gehen allerdings davon aus, dass der Ausbau zu einer diversifizierten Flotte mit dieser Transaktion noch nicht abgeschlossen sein dürfte und weitere Transaktionen folgen dürften. Investment Case intakt: Wir haben unser Modell um die jüngste Transaktion angepasst, was für die Jahre 2027 ff. mit deutlich steigenden Umsätzen und Ergebnissen einhergeht. Mit dem Ausbau und der weiteren Diversifikation der Schiffsflotte sowie einer Verlängerung der durchschnittlichen Charterdauer erreicht Ernst Russ aber nicht nur höhere Umsätze, Ergebnisse und Cash-flows. Gleichzeitig gelingt eine Verringerung der Abhängigkeit vom Containermarkt. Der Backlog sollte mit dieser Transaktion sowie den kürzlich übernommenen Multipurpose-Schiffen (7- Jahres-Charter) sowie vier in Q1/26 und Q2/26 erfolgten Neuvercharterungen zu attraktiven Konditionen noch einmal sehr deutlich ansteigen und die Marktkapitalisierung des Unternehmens um mehr als das Doppelte übersteigen. Damit dürfte die Visibilität weiter zunehmen. Fazit: Nach unserem Modell-Update steigt der DCF-ermittelte faire Wert der Aktie von 12,00 EUR auf 12,50 EUR an. Das Management folgt der angekündigten Strategie konsequent. Nach der Verringerung der Minderheitsanteile und zunehmender Transparenz wird der Flottenausbau fortgesetzt, die Diversifikation der Assetklassen vorangetrieben, der Charter Backlog durch Verlängerung der Charterdauern ausgeweitet und die Flotte verjüngt. Mit deutlich verstärkten Kapitalmarktaktivitäten des Managements sehen wir gute Chancen für die ERAG, die Lücke zum fairen Wert, der sich auch in den beachtlichen stillen Reserven des Unternehmens widerspiegelt, zu schließen oder zumindest deutlich zu verringern. Wir bekräftigen unser Anlageurteil Kaufen mit einem auf 12,50 EUR erhöhten Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=87cf93731f1bec50979ead38364004cb Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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