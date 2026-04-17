Piloten: Kurzfristig kein weiterer Streik bei Lufthansa

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Piloten der Lufthansa beenden an diesem Freitag ihren Streik. Kurzfristig werde es keine weiteren Arbeitskampfmaßnahmen geben, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in einem internen Rundschreiben mit. Zunächst müssten Vorstand und Tarifkommission die Situation bewerten.

Zudem seien für Montag Sondierungsgespräche mit der Lufthansa zu einer möglichen Schlichtung geplant. Ein erster Anlauf dazu war gescheitert, weil sich beide Seiten nicht auf ein einheitliches Themenfeld einigen konnten.

Gemeinsam mit der Kabinengewerkschaft Ufo hatten die Piloten den Betrieb der Airlines Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline fünf Tage lang lahmgelegt. Auch der Ferienflieger Eurowings wurde an zwei Tagen bestreikt. Der Konzern hatte am Donnerstag mit der sofortigen Schließung des Flugbetriebs bei der Cityline reagiert./ceb/DP/stw

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