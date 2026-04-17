Frankfurt, ⁠17. Apr (Reuters) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will kurzfristig von weiteren Streiks absehen. "Der Fokus liegt zunächst auf den Gesprächen sowie auf der ‌Klärung, ob und wie eine mögliche Schlichtung ausgestaltet werden kann", teilte VC am ⁠Freitag ⁠mit. Am Montag werde es ein Gespräch mit dem Lufthansa-Management geben, "um zu klären, ob und auf welcher Grundlage ein weiteres Vorgehen in Richtung einer möglichen Schlichtung ‌sinnvoll ist". Ziel sei, ‌auszuloten, ob eine gemeinsame Grundlage für ein solches Verfahren geschaffen werden könne. "Grundsätzlich stehen wir ⁠einem solchen Prozess offen gegenüber – vorausgesetzt, er ‌ist fair, transparent und ⁠sachgerecht."

In der zu Ende gehenden Woche hatten die Piloten und die Flugbegleiter der Lufthansa gestreikt. Am Donnerstag hatte ‌die Airline ⁠dann angekündigt, den Betrieb der ⁠Tochter Cityline ab Samstag einzustellen. Als Gründe nannte Finanzchef Till Streichert die mit dem Iran-Krieg in die Höhe geschnellten Kerosinpreise und die nicht näher bezifferten Streikkosten.

(Bericht von Myria Mildenberger; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)