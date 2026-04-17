Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu neuen Elterngeld-Zahlen

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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu neuen Elterngeld-Zahlen:

"Die tendenziell rückläufigen Geburtenzahlen hat der staatliche Bonus nicht stoppen können. Familienpolitische Subventionen allein bringen keinen Baby-Boom. Wichtiger ist ein Lebensumfeld, das Familien im Alltag stützt. Allem voran: bezahlbarer Wohnraum, flexible Arbeitsmodelle und eine Kita- und Ganztagsschulgarantie. Eine Garantie für einen Anstieg der Geburtenzahl ist all das aber auch nicht. Denn auf die Entscheidung, ein Kind in die Welt zu setzen, wirkt ein gesellschaftlicher Wertewandel, der Individualismus über Familie stellt, gepaart mit Unsicherheiten wie Klimakrise und Kriegen. Für Frauen ist Mutterschaft längst kein Automatismus mehr; Karriere und Selbstverwirklichung wiegen schwerer als bei früheren Generationen."/yyzz/DP/he

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