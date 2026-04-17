Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur geplanten Krisenprämie

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur geplanten Krisenprämie:

"Es werden sich ausschließlich Firmen, denen es finanziell gut geht, daran beteiligen. Die haben aber jetzt schon Chancen, ihren Beschäftigten entgegenzukommen. Insofern weist die Regelung zu allen anderen Problemen auch noch eine gewisse soziale Unwucht auf."/yyzz/DP/stw

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