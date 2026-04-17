Ruhiger Handel mit moderaten Aufschlägen

Der DAX liegt im frühen Vormittag leicht im Plus, ebenso präsentiert sich der Euro Stoxx 50 mit festerer Tendenz. Die US‑Leitindizes signalisieren zum Start eine überwiegend positive Ausrichtung. In Asien notierte der Nikkei 225 schwächer und beendete den Handel mit Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Das übergeordnete Marktumfeld wird weiterhin vom geopolitischen Geschehen geprägt. Der zuletzt vereinbarte Waffenstillstand im Iran‑Konflikt hat die Stimmung an den Aktienmärkten spürbar aufgehellt und die Sorge vor einer Eskalation zunächst gedämpft. Gleichzeitig bleibt die Lage fragil: Der Konflikt gilt als nicht endgültig beendet, die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus besteht fort. Auch der zuvor kräftige Anstieg bei Ölpreisen und Anleiherenditen ist bislang nicht vollständig korrigiert, was einen Teil der Vorsicht zum Wochenschluss erklärt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Drägerwerk rückt mit positiven Vorzeichen in den Blick. Der Medizintechnik‑Konzern ist mit deutlichen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Händlern zufolge lag der Umsatz leicht über den Erwartungen, was nach dem schwungvollen Jahresbeginn für Zuversicht sorgt und der Aktie moderate Aufschläge beschert.

Deutlich dynamischer zeigt sich Delivery Hero. Die Papiere setzen ihre jüngste Erholungsrally mit kräftiger Bewegung fort. Rückenwind verleiht die Nachricht, dass der US‑Fahrdienstleister Uber ein größeres Aktienpaket übernimmt, das Großaktionär Prosus aus kartellrechtlichen Gründen abgeben muss. Der Einstieg wird am Markt als strategisch relevantes Signal gewertet und sorgt für deutlich erhöhtes Handelsinteresse.

International steht Netflix im Fokus – allerdings mit Gegenwind. Trotz eines starken abgelaufenen Quartals reagierten Anleger empfindlich auf den Ausblick für das laufende Vierteljahr, der hinter den Erwartungen zurückblieb. Zusätzlich belastet die Ankündigung, dass Mitgründer und langjähriger Strippenzieher Reed Hastings den Verwaltungsrat verlassen wird. Die Aktie geriet daraufhin nachbörslich deutlich unter Druck.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Nasdaq-100® Bull UG697X 39,52 21678,059461 Punkte 5,67 Open End DAX® Bear UG2ZSA 20,4 26243,7814 Punkte 11,75 Open End DAX® Bull UN6LHV 16,82 22588,34552 Punkte 14,71 Open End DAX® Bear UG31HL 22,73 26511,508835 Punkte 10,44 Open End DAX® Bull UG4ZLR 31,13 21139,584864 Punkte 7,9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Halliburton Company Call UN06FC 4,94 35,00 USD 4,48 16.09.2026 Allianz SE Call UN09KV 0,21 440,00 EUR 18,27 16.09.2026 DAX® Put UN64BQ 11,47 22800,00 Punkte 6,18 18.06.2027 Siemens AG Call UN509D 0,33 305,00 EUR 10,64 16.09.2026 DAX® Put UG9Z0V 3,77 20000,00 Punkte 8,55 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.04.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short HD6S3R 1,16 8449,68088 Punkte 5 Open End E.ON SE Long UG0GUJ 2,45 17,932368 EUR 15 Open End Allianz SE Long UN3TZ9 4,21 360,234303 EUR 15 Open End DAX® Long UN5NLQ 1,23 23191,479114 Punkte 25 Open End Deutsche Telekomk AG Long UG44GV 5,60 19,410863 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2026; 10:30 Uhr;

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