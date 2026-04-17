Ruhiger Handel mit moderaten Aufschlägen
Der DAX liegt im frühen Vormittag leicht im Plus, ebenso präsentiert sich der Euro Stoxx 50 mit festerer Tendenz. Die US‑Leitindizes signalisieren zum Start eine überwiegend positive Ausrichtung. In Asien notierte der Nikkei 225 schwächer und beendete den Handel mit Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Das übergeordnete Marktumfeld wird weiterhin vom geopolitischen Geschehen geprägt. Der zuletzt vereinbarte Waffenstillstand im Iran‑Konflikt hat die Stimmung an den Aktienmärkten spürbar aufgehellt und die Sorge vor einer Eskalation zunächst gedämpft. Gleichzeitig bleibt die Lage fragil: Der Konflikt gilt als nicht endgültig beendet, die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus besteht fort. Auch der zuvor kräftige Anstieg bei Ölpreisen und Anleiherenditen ist bislang nicht vollständig korrigiert, was einen Teil der Vorsicht zum Wochenschluss erklärt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Drägerwerk rückt mit positiven Vorzeichen in den Blick. Der Medizintechnik‑Konzern ist mit deutlichen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Händlern zufolge lag der Umsatz leicht über den Erwartungen, was nach dem schwungvollen Jahresbeginn für Zuversicht sorgt und der Aktie moderate Aufschläge beschert.
Deutlich dynamischer zeigt sich Delivery Hero. Die Papiere setzen ihre jüngste Erholungsrally mit kräftiger Bewegung fort. Rückenwind verleiht die Nachricht, dass der US‑Fahrdienstleister Uber ein größeres Aktienpaket übernimmt, das Großaktionär Prosus aus kartellrechtlichen Gründen abgeben muss. Der Einstieg wird am Markt als strategisch relevantes Signal gewertet und sorgt für deutlich erhöhtes Handelsinteresse.
International steht Netflix im Fokus – allerdings mit Gegenwind. Trotz eines starken abgelaufenen Quartals reagierten Anleger empfindlich auf den Ausblick für das laufende Vierteljahr, der hinter den Erwartungen zurückblieb. Zusätzlich belastet die Ankündigung, dass Mitgründer und langjähriger Strippenzieher Reed Hastings den Verwaltungsrat verlassen wird. Die Aktie geriet daraufhin nachbörslich deutlich unter Druck.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Bull
|UG697X
|39,52
|21678,059461 Punkte
|5,67
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2ZSA
|20,4
|26243,7814 Punkte
|11,75
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6LHV
|16,82
|22588,34552 Punkte
|14,71
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31HL
|22,73
|26511,508835 Punkte
|10,44
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZLR
|31,13
|21139,584864 Punkte
|7,9
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Halliburton Company
|Call
|UN06FC
|4,94
|35,00 USD
|4,48
|16.09.2026
|Allianz SE
|Call
|UN09KV
|0,21
|440,00 EUR
|18,27
|16.09.2026
|DAX®
|Put
|UN64BQ
|11,47
|22800,00 Punkte
|6,18
|18.06.2027
|Siemens AG
|Call
|UN509D
|0,33
|305,00 EUR
|10,64
|16.09.2026
|DAX®
|Put
|UG9Z0V
|3,77
|20000,00 Punkte
|8,55
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.04.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|HD6S3R
|1,16
|8449,68088 Punkte
|5
|Open End
|E.ON SE
|Long
|UG0GUJ
|2,45
|17,932368 EUR
|15
|Open End
|Allianz SE
|Long
|UN3TZ9
|4,21
|360,234303 EUR
|15
|Open End
|DAX®
|Long
|UN5NLQ
|1,23
|23191,479114 Punkte
|25
|Open End
|Deutsche Telekomk AG
|Long
|UG44GV
|5,60
|19,410863 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2026; 10:30 Uhr;
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