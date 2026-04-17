Schneider: Elektroauto-Förderung kann ab Mai beantragt werden

Berlin, 17. ⁠Apr (Reuters) - Autokäufer in Deutschland können die neue Elektroauto-Prämie ab dem kommenden Monat beantragen. Bundesumweltminister Carsten Schneider kündigte am Freitag an, dass das Förderportal im Laufe des Monats Mai freigeschaltet werde. "Die Energiekrise macht einmal mehr deutlich, wie hart die Abhängigkeit von Öl und ‌Gas uns alle trifft", sagte er nach einem Treffen mit Arbeitsministerin Bärbel Bas sowie den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Auto- und Zulieferindustrie. Umso wichtiger sei es, jetzt ⁠an Lösungen zu ⁠arbeiten, damit die nächste Energiekrise weniger weh tue.

Der Bundestag hatte zuvor die rechtlichen Grundlagen für das Förderprogramm geschaffen, das rückwirkend ab Januar gilt. Autokäufer erhalten dabei bis zu 6000 Euro beim Kauf eines neuen Elektroautos. Anders als bei dem alten Umweltbonus, der bis 2023 gegolten hatte, wird auch der Kauf von Plug-In-Hybriden ‌gefördert, die neben einem Elektroantrieb auch über einen ‌Verbrennungsmotor verfügen. IG-Metall-Chefin Christiane Benner sagte dazu, es sei aus Sicht der Beschäftigten gut, dass die Bundesregierung weiter die Elektromobilität unterstütze, gerade jetzt, wo sich mehr und mehr Menschen ⁠dafür interessierten. Schon in den vergangenen Monaten hatte die Nachfrage nach Elektroautos deutlich angezogen. ‌Davon profitierten nach Angaben des Importeurs-Verbands VDIK ⁠vor allem ausländische Hersteller, deren Marktanteil im ersten Quartal um 3,7 Prozentpunkte auf 42,7 Prozent stieg.

Schneider betonte, der Kurs der Bundesregierung bei der Flottenregulierung sei pragmatisch, aber führe zum klaren Ziel der Elektromobilität. "Wir setzen uns ‌in Brüssel für etwas mehr Flexibilität im ⁠Übergang ein, und zwar aus einem ⁠guten Grund: Die Unternehmen sollen in schwierigen Zeiten die Luft zum Atmen bekommen, die sie brauchen für Investitionen in Elektromobilität", sagte er. "Meine Erwartungshaltung ist klar: Diese Investitionen müssen dann auch in Deutschland erfolgen." Die EU-Kommission hatte im Dezember vorgeschlagen, das harte Verbrenner-Aus im Jahr 2035 aufzuweichen und auch danach die Zulassung von einigen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor zuzulassen. Zugleich sollen aber für Flottenbetreiber, die den Löwenanteil bei den Neuzulassungen in Europa ausmachen, zum Teil schon ⁠früher schärfere Emissionsregeln gelten.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)