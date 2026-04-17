Schwanken die Kurse durch Trump wirklich stärker?

Das Frühjahr 2026 muss auf so manchen Anleger wie ein Déjà-Vù wirken. Wieder ist es US-Präsident Donald Trump, der heftige Verwerfungen auslöst. Waren es im Frühling 2025 Trumps Zölle, ist es in diesem Jahr der von ihm angezettelte Irankrieg.

Abseits dieser Großereignisse schüttelt Trumps spezieller Kommunikationsstil die Märkte ebenfalls durch. Kursbewegende Entscheidungen trifft der US-Präsident dabei gerne mal am späten Freitag oder am Wochenende.

Zu Wochenbeginn geht es dann an den Märkten rund. Doch überraschenderweise zeigt eine Analyse von Kursdaten, dass die US-Aktienmärkte seit seinem zweiten Amtsantritt im Januar 2025 nicht volatiler geworden sind als historisch üblich. Aber der Reihe nach.

Das „Angstbarometer“ rangiert knapp unter dem historischen Schnitt

Was stimmt: Der Volatilitätsindex Vix notiert seit Anfang 2025 etwas höher als zuvor. Seit dem Amtsantritt Trumps lag der auch „Angstbarometer“ genannte Index im Mittel bei 19,4, während der Zoll-Turbulenzen im April 2025 stieg er sogar kurzzeitig bis auf 60 Zähler.

Zeitraum VIX-Durchschnittskurs Trump 2.0 19,36 2023/2024 16,19 2012 bis 2019 15,26 Seit 1990 19,45

Doch so außergewöhnlich war diese Spitze nicht. Höher noch war der VIX im August 2024 gestiegen, als Ängste um eine Auflösung des sogenannten „Carry Trades“ beim Yen und Sorgen um die KI-Rally die Kurse zum Schwanken brachten. Der japanische Leitindex Nikkei verlor am 5. August satte 12,4 Prozent und damit an einem Tag so viel wie seit 1987 (!) nicht mehr.

Fakt ist außerdem, dass der Vix-Schnitt damit gerade nur an seinem historischen Mittelwert (seit 1990) von 19,5 kratzt. Die vom Index suggerierte Schwankungsbreite, die sich auf die nächsten 30 Tage bezieht, aber aufs Jahr hochgerechnet ist, lag über weite Strecken der zweiten Amtszeit Trumps also in einem absolut üblichen Rahmen.

Wer jetzt denkt, dass die Märkte dennoch etwas zittriger sind als sonst, blickt vermutlich auf die Jahre direkt vor Trump 2.0 zurück. Denn die waren etwas verhältnismäßig ruhig. 2023 und 2024 lag der Vix-Schnitt bei nur 16,2, der Median sogar nur bei 15,4 – in der Hälfte der Zeit preisten die Marktteilnehmer also eine noch geringere Schwankungsbreite ein.

Ungewöhnlich niedrige Volatilität in der Nullzinsära

Auch die Zeit der Niedrig- und Nullzinsen täuscht darüber hinweg, wie volatil die Aktienmärkte üblicherweise sind. In den Jahren 2012 bis 2019, also vom Ende der Euro-Schuldenkrise bis kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, rangierte der Vix im Schnitt bei nur 15,3. Im Hoch stieg der Index in diesen Jahren auf 53,3 Punkte – signifikant unter den Spitzen der 2020er-Jahre.

Zugleich stiegen die Kurse in dieser Zeit mit einer zuvor ungekannten Stetigkeit. Auslöser war die Geldpolitik. Die Notenbanken schufen Geld wie nie zuvor und durch die praktisch nicht existenten Zinsen galt „Tina“ – „there is no alternative“. Wer sein Vermögen mehren wollte, musste in Aktien investieren.

Das generell etwas höhere Vix-Niveau in den vergangenen 15 Monaten könnte zudem auch dem Umstand geschuldet sein, dass sich mehr Anleger nach den starken Jahren 2023 und 2024 absichern. Der Index errechnet sich nämlich aus den Preisen tatsächlich gehandelter Optionen auf den S&P 500.

Erwarten Investoren also schwankende Kurse, kaufen sie Put-Optionen, um ihre Gewinne abzusichern. Dementsprechend steigen deren Preise, was wiederum den Vix auf höhere Niveaus hebt.

Die tatsächlichen Schwankungen waren 2025 ebenfalls normal

Die tatsächlich realisierte Volatilität lag 2025 aber nur in etwa so hoch wie in den vergangenen zehn Jahren. Gemessen an der Standardabweichung der täglichen Kursveränderungen im S&P 500 lag die historische Schwankungsbreite bei rund 18 Prozent pro Jahr.

Die annualisierte Volatilität 2025 wiederum betrug knapp 18,7 Prozent, die Kursveränderungen signalisierten damit eine marginal höhere Schwankungsbreite als im Jahrzehnt seit 2016. Ungewöhnlich hoch waren die Schwankungen trotzdem nicht. 2020 und 2022 lag die annualisierte Volatilität deutlich höher, und verglichen mit dem Krisenjahr 2008 war die Schwankungsbreite 2025 geradezu zahm.

Ebenfalls wichtig: Obwohl höhere Schwankungen meist eher mit Kurseinbrüchen statt mit -Sprüngen assoziiert werden, haben besonders turbulente Jahre nicht zwingend Verluste gebracht. 2025 ist dafür sogar ein Musterbeispiel.

Doch auch 2020 betrug die annualisierte Volatilität fast das Doppelte des Zehn-Jahres-Schnitts. Die Börsen haussierten nach dem pandemie-bedingten Crash trotzdem, wie die obige Grafik zeigt.

Rücksetzer wie im März sind die Regel, nicht die Ausnahme

Klar, Trumps Kommunikationsstil, das Aufbrechen alter Allianzen und Gewissheiten durch den US-Präsidenten, das Anzetteln eines neuen Kriegs im Nahen Osten – das sind alles Faktoren, die die Marktteilnehmer nicht mögen. Dementsprechend sollten sich Kurse stärker, und tendenziell eher nach unten, bewegen.

Die Daten zeigen aber, dass diese Schlussfolgerung in die Irre führt. Außergewöhnlich hoch war die Volatilität in den bisherigen Monaten seiner Amtszeit nicht. Hier täuschen ruhige Vorjahre und vor allem das stete Kurswachstum bis zum Beginn der Pandemie darüber hinweg, was historisch betrachtet „normal“ ist.

Auch der jüngste Abverkauf an den Märkten, den der S&P 500 übrigens wieder aufgeholt hat, ist vor allem eines: normal. Seit 1928 hat es in 94 Prozent der Jahre einen Kursrückgang von fünf Prozent beim S&P 500 gegeben. Selbst Korrekturen von mindestens zehn Prozent treten in weit mehr als der Hälfte der Fälle auf.

Zusammengenommen sprechen diese Datenpunkte dafür, sich bei der Geldanlage nicht durch die aktuelle Gemengelage aus der Ruhe bringen zu lassen. Trotz Trump sind die Märkte also nicht volatiler geworden – und zwischenzeitliche Rücksetzer wie in den Vorwochen sind üblich.

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