TAGESVORSCHAU: Termine am 17. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 17. April

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen 09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen 15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/26 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26 10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia

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