TAGESVORSCHAU: Termine am 17. April 2026

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 17. April

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen
09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung
10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung
13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen
15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung
 
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/26
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26
10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26

SONSTIGE TERMINE
DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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