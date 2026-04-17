Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 10 April 2026 to 16 April 2026

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

10/04/2026

FR0013230612

2 128

17.3507

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

13/04/2026

FR0013230612

3 838

17.4966

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

14/04/2026

FR0013230612

3 340

17.7894

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

15/04/2026

FR0013230612

3 013

18.4125

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/04/2026

FR0013230612

2 909

18.7969

XPAR

 

 

 

TOTAL

15 228

17.9700

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260417660698/en/

Tikehau Capital

