Trump hofft auf baldiges Ende des Iran-Kriegs - Waffenruhe im Libanon

(Durchgehend neu)

- von Humeyra Pamuk ⁠und Ariba Shahid und Asif Shahzad

Washington/Islamabad, 17. Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich geäußert, dass der Krieg mit dem Iran bald beendet werden könnte. Zugleich rief er die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon auf, eine am Donnerstag in Kraft getretene zehntägige Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel einzuhalten. Ein weiteres Treffen zwischen den USA und dem Iran könnte am Wochenende stattfinden, sagte Trump. "Wir werden sehen, was passiert. Aber ich denke, wir stehen sehr kurz vor einem Abkommen mit dem Iran." Sollte ein Vertrag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad unterzeichnet werden, werde er möglicherweise dorthin ‌reisen.

Pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge gibt es Fortschritte bei der Geheimdiplomatie. Ein bevorstehendes Treffen könnte zur Unterzeichnung eines Abkommens führen. Zunächst solle eine Absichtserklärung unterzeichnet werden, auf die innerhalb von 60 Tagen ein umfassendes Abkommen folgen solle. "Detaillierte Vereinbarungen folgen später. Beide Seiten sind sich im Prinzip einig", sagte eine mit den Verhandlungen vertraute Person aus Pakistan am Freitag. ⁠Einem Diplomaten zufolge hält sich ⁠der wichtigste pakistanische Vermittler, Armeechef Asim Munir, seit Mittwoch in Teheran auf und hat bei heiklen Themen einen Durchbruch erzielt.

Ein Streitpunkt sind die atomaren Ambitionen der Führung in Teheran. Die USA schlugen Insidern zufolge eine 20-jährige Aussetzung aller nuklearen Aktivitäten des Iran vor, während die Islamische Republik einen Stopp von drei bis fünf Jahren anregte. Trump erklärte, der Iran habe angeboten, für mehr als 20 Jahre auf Atomwaffen zu verzichten. Während der Iran die Aufhebung der internationalen Sanktionen fordert, dringen die USA darauf, hochangereichertes Uran aus dem Land zu schaffen. Zwei iranischen Insidern zufolge zeichnet sich hier ein Kompromiss ab: Teheran erwäge, einen Teil seiner Bestände ins Ausland zu bringen.

"KEIN TÖTEN MEHR"

Der Iran hat darauf bestanden, dass ein Friedensabkommen ‌zudem die Kämpfe im Libanon abdeckt. Die dortige Waffenruhe ist iranischen Medien zufolge Teil einer mit den ‌USA getroffenen und von Pakistan vermittelten Vereinbarung. Trump erklärte, er habe mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun gesprochen. Er plane, beide in den kommenden ein bis zwei Wochen zu Gesprächen ins Weiße Haus einzuladen. Auf seiner Online-Plattform Truth Social forderte Trump die Hisbollah auf, die Waffenruhe zu respektieren: "Ich hoffe, die Hisbollah verhält sich in dieser wichtigen Zeit anständig und gut. ⁠Es wird ein GROSSARTIGER Moment für sie sein, wenn sie das tun. Kein Töten mehr. Es muss endlich FRIEDEN herrschen!"

Der Konflikt war durch den US-israelischen Krieg gegen den Iran neu ‌entfacht worden, der Ende Februar begonnen hatte. Die Hisbollah feuerte daraufhin ab dem 2. März zur ⁠Unterstützung des Iran wieder Raketen auf Israel ab. Dies löste eine israelische Offensive im Libanon aus, bei der den dortigen Behörden zufolge 2000 Menschen getötet wurden – 15 Monate nach dem letzten großen Konflikt beider Seiten.

Als die Waffenruhe um Mitternacht in Kraft trat, fielen in der libanesischen Hauptstadt Beiruts Freudenschüsse. Die Feuerpause blieb jedoch fragil. Die libanesische Armee meldete am frühen Freitag, Israel habe die Waffenruhe mit zeitweiligem Beschuss mehrerer Dörfer im Südlibanon verletzt. Das israelische Militär äußerte sich zunächst ‌nicht direkt dazu, hatte jedoch zuvor mitgeteilt, dass seine Truppen in dem Gebiet stationiert blieben. Ein ⁠Sprecher begründete dies mit anhaltenden Aktivitäten der Hisbollah.

Der hochrangige Hisbollah-Vertreter Bilal Lakkiss ⁠sagte dem US-Sender NBC News, die Waffenruhe sei essenziell und dringend nötig. Die Gruppe werde der israelischen Forderung nach Entwaffnung jedoch ausschließlich im Rahmen einer umfassenderen nationalen Sicherheitsvision nachkommen.

MERZ BEI HORMUS-TREFFEN IN PARIS

Der Angriff der USA und Israels auf den Iran hat den schwersten Ölpreisschock der Geschichte ausgelöst. Der Internationale Währungsfonds (IWF) senkte seine Prognose für die Weltwirtschaft und warnte, ein anhaltender Konflikt könnte die Welt an den Rand einer Rezession führen. In den USA ist der Krieg unpopulär und bereitet Trump wenige Monate vor den wichtigen Kongress-Zwischenwahlen politisches Kopfzerbrechen. Die Hoffnung auf ein Ende des Konflikts ließ die Ölpreise am Freitag sinken. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich auf 98,17 Dollar je Barrel (159 Liter), US-Leichtöl WTI fiel auf 93,47 Dollar. Die Lage in Nahost dominiert weiterhin auch die Aktienmärkte: Der deutsche Leitindex DAX in Frankfurt eröffnete am Freitag kaum verändert.

Die für den globalen Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus bleibt allerdings weiter faktisch geschlossen. Frankreich und Großbritannien leiten am Freitag ein Treffen von rund 40 Staaten, um den USA zu signalisieren, dass ⁠Verbündete bei der Wiederherstellung der freien Schifffahrt in der Meerenge helfen wollen. An dem Treffen in Paris nimmt auch Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Der Iran hat die Durchfahrt für fremde Schiffe weitgehend gesperrt, während die USA diese Woche eine Blockade gegen Schiffe verhängten, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)