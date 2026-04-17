Trump: USA bleiben bei ihrer Seeblockade des Iran

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz der vom Iran angekündigten Öffnung der Straße von Hormus hält US-Präsident Donald Trump an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social./ngu/DP/stw

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