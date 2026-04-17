Uber kauft weitere Anteile an Delivery Hero

Der US-Konzern Uber erhöht einem Zeitungsbericht zufolge seine Beteiligung an dem Essenslieferanten Delivery Hero. Wie die "Financial Times" am ‌Freitag unter Berufung auf Insider berichtete, erwirbt Uber für rund 270 Millionen Euro ⁠einen ⁠Anteil von 4,5 Prozent von Großaktionär Prosus. Der Preis je Aktie betrage 20 Euro. Nach dem Zukauf werde Uber etwa sieben Prozent an dem ‌Berliner Unternehmen halten, so ‌die "FT".

Die niederländische Beteiligungsgesellschaft, hinter der die südafrikanische Naspers-Gruppe steht, muss ihren Anteil an Delivery ⁠Hero wegen kartellrechtlicher Auflagen der EU im ‌Zuge der Übernahme ⁠des Konkurrenten Just Eat Takeaway deutlich reduzieren. Delivery Hero steht derzeit unter dem Druck von Investoren wie ‌dem Hedgefonds Aspex ⁠Management. Dieser ist mit ⁠der im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Ertragskraft von Delivery Hero unzufrieden. Aspex fordert daher den Rückzug aus ganzen Regionen und die Absetzung des Firmenchefs Niklas Östberg.