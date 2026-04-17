Live von der Messe "Invest"

Unsere Einschätzung zur Marktlage

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Wir melden uns heute live von der Anlegermesse "Invest" in Stuttgart. Profi-Trader Martin Goersch beleuchtet mit onvista-Redakteur Henry Philippson die Lage am Markt und wie einzelne Aktien gerade dastehen.

Außerdem analysieren die beiden auch einzelne Wunschaktien des Live-Publikums in Stuttgart. Viel Spaß!

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Einstellungen
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DAX
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Dow Jones
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S&P 500
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MSCI World

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