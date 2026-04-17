Unsere Einschätzung zur Marktlage

Wir melden uns heute live von der Anlegermesse "Invest" in Stuttgart. Profi-Trader Martin Goersch beleuchtet mit onvista-Redakteur Henry Philippson die Lage am Markt und wie einzelne Aktien gerade dastehen.

Außerdem analysieren die beiden auch einzelne Wunschaktien des Live-Publikums in Stuttgart. Viel Spaß!