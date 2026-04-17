Live von der Messe "Invest"
Unsere Einschätzung zur Marktlage
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Martin Goersch
Autor • @FuturesTrader77
Henry Philippson
Redakteur • @hpfx_signale
Wir melden uns heute live von der Anlegermesse "Invest" in Stuttgart. Profi-Trader Martin Goersch beleuchtet mit onvista-Redakteur Henry Philippson die Lage am Markt und wie einzelne Aktien gerade dastehen.
Außerdem analysieren die beiden auch einzelne Wunschaktien des Live-Publikums in Stuttgart. Viel Spaß!
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