US-Aktienindizes erreichen weitere Rekorde

(dpa-AFX) - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus treibt am Freitag zum Ende einer starken Woche den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe. Der US-Iran-Konflikt verliert etwas an Schärfe.

Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

Der technologielastige Nasdaq 100 sowie der marktbreite S&P 500 schraubten ihre jüngsten Rekorde gleich zum Auftakt weiter hinauf. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,8 Prozent auf 26.541 Punkte, der S&P 500 stieg ebenfalls um 0,8 Prozent auf 7.095 Zähler. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,4 Prozent auf 49.243 Punkte hoch. Bis zu seinem Rekord bei über 50.500 Punkten hat er noch etwas Platz./ajx/he