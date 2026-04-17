US-Verteidigungsminister Hegseth vergleicht Medien mit Feinden Jesu - Papst reagiert

Washington, 16. ⁠Apr (Reuters) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zieht Vergleiche zwischen den Feinden des christlichen Heilsbringers Jesus und kritischen Journalisten. Bei einer Pressekonferenz im Pentagon zum Krieg der USA und Israels gegen den Iran verglich er Journalisten am Donnerstag mit den Pharisäern, ‌den jüdischen Widersachern Jesu Christi. Wie diese trachteten die Medien danach, ihn zu zerstören, sagte Hegseth. Er beziehe sich dabei auf die "etablierte, Trump hassende ⁠Presse". Deren ⁠verhärtete Herzen seien nur darauf ausgerichtet, alles Negative zu suchen und gute Taten anzufechten.

Hegseth reagierte damit auf die aus seiner Sicht negative Berichterstattung über den Krieg. Die Äußerungen fallen in eine Zeit wachsender Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Papst Leo. Der erste in den USA geborene ‌Pontifex ist ein Kritiker des Krieges. Weniger als ‌eine Stunde nach der Pressekonferenz schrieb der aus Chicago stammende Papst auf der Plattform X: "Wehe denen, die die Religion und den Namen Gottes für ihre eigenen militärischen, ⁠wirtschaftlichen und politischen Zwecke manipulieren und das Heilige in Dunkelheit und Schmutz ‌ziehen."

Der Streit hatte sich in dieser ⁠Woche verschärft, nachdem Trump in den sozialen Medien Bilder verbreitet hatte, die ihn in der Umarmung von Jesus oder selbst als jesusähnliche Figur zeigten. Hegseth und Trump nutzen im Zusammenhang mit dem Krieg ‌zunehmend christliche Rhetorik. So bezeichneten beide ⁠die Rettung eines im Iran abgeschossenen ⁠US-Piloten am Ostersonntag als Wunder. Hegseth hatte zudem im vergangenen Monat bei einem Gottesdienst dafür gebetet, dass die Truppen "überwältigende Gewalt gegen diejenigen ausüben können, die keine Gnade verdienen".

Zwar hätten US-Regierungen in Kriegszeiten oft auf den christlichen Glauben verwiesen, die Trump-Regierung hebe sich jedoch durch ihre unmissverständliche religiöse Sprache ab, erklärte der Historiker John Fea. Hegseth führt zudem einen beispiellosen Rechtsstreit mit den Medien über die Akkreditierungsrichtlinien des Pentagons.

(Bericht von Phil ⁠Stewart und Idrees Ali, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)