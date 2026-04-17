Waffenruhe im Libanon - Rückkehrer stehen vor Trümmern

Beirut/Kasmijeh 17. Apr (Reuters) - ⁠Nach dem Inkrafttreten einer zehntägigen Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon haben am Freitag viele vertriebene Menschen mit der Rückkehr in ihre Heimatorte begonnen. Dort standen sie oft vor den Trümmern ihrer zerstörten Häuser. Zugleich meldete die libanesische Armee bereits erste israelische Verstöße gegen die Feuerpause durch Artilleriebeschuss und rief die Bevölkerung auf, vorerst nicht in den Süden des ‌Landes zurückzukehren. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs zu den Vorwürfen lag zunächst nicht vor.

In den von der mit dem Iran verbündeten radikal-islamischen Hisbollah kontrollierten südlichen Vororten Beiruts, die in den vergangenen sechs Wochen massiv von Israel bombardiert ⁠worden waren, gab ⁠es kaum Anzeichen für eine massenhafte Rückkehr. Wo einst Wohnblocks standen, türmen sich Schuttberge. Ali Hamza fand sein Haus zwar unversehrt vor, betonte aber die Angst der Menschen. "Es ist unmöglich, unter diesen Umständen und mit diesen Gerüchen zu leben", sagte er. Er sammelte lediglich das Nötigste zusammen, darunter Schulbücher für die Kinder.

Im Südlibanon überquerten Autos den Litani-Fluss über einen provisorischen Übergang bei Kasmijeh. Israel hatte während des Krieges alle Brücken über den Fluss zerstört. "Es gibt ‌Zerstörung, und es ist unbewohnbar", sagte Fadel Badreddine, der die Stadt Nabatijeh ‌besuchte. "Wir nehmen unsere Sachen und gehen wieder."

"UM DIE HISBOLLAH KÜMMERN"

US-Präsident Donald Trump hatte die zehntägige Waffenruhe am Donnerstag verkündet. Das Abkommen verlangt keinen Abzug der israelischen Truppen aus den besetzten Teilen des Südlibanons. Trump erklärte, der Libanon habe zugestimmt, sich "um die ⁠Hisbollah zu kümmern". Er kündigte zudem an, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun zu ‌Gesprächen ins Weiße Haus einzuladen. Netanjahu betonte, die Hauptforderung Israels ⁠bleibe die Zerschlagung der Hisbollah.

Die libanesische Regierung, die sich seit einem Jahr für eine friedliche Entwaffnung der Hisbollah einsetzt, übte scharfe Kritik an der Miliz und verbot deren militärische Aktivitäten. Die Hisbollah agiert weitgehend unabhängig vom libanesischen Staat und pocht auf ihr "Recht auf Widerstand". Sie stellte das Feuer mit Beginn ‌der Waffenruhe ein, hat das Abkommen aber nicht öffentlich gebilligt. ⁠Jeder Versuch des libanesischen Staates, die Hisbollah gewaltsam ⁠zu entwaffnen, birgt die Gefahr eines neuen Konflikts in dem Land, das von 1975 bis 1990 von einem Bürgerkrieg zerrissen war.

Nach Angaben der libanesischen Behörden wurden in dem Krieg mehr als 2100 Menschen im Libanon getötet und etwa 1,2 Millionen vertrieben. Auf israelischer Seite kamen nach offiziellen Angaben seit Anfang März zwei Zivilisten und 13 Soldaten bei Kämpfen mit der Hisbollah ums Leben. Israel hatte im Südlibanon Dörfer zerstört, um eine Pufferzone zum Schutz der eigenen Grenzorte zu errichten.

Der Konflikt war durch den US-israelischen Krieg gegen den Iran neu entfacht worden, der Ende Februar begonnen hatte. Die Hisbollah feuerte daraufhin ab dem 2. März zur Unterstützung des Iran wieder ⁠Raketen auf Israel ab. Dies löste eine israelische Offensive im Libanon aus.

(Bericht von Laila Bassam und Thomas Suen, Mitarbeit Nazih Osseiran und Ahmed Kerdi in Beirut; Aziz Taher in NabatiehBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)