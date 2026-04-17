Zahl der Baugenehmigungen legt kräftig zu: "Bauturbo wirkt"

Berlin, 17. Apr (Reuters) - ⁠Der deutsche Wohnungsbau spürt kräftigen Aufwind. Die Zahl der Baugenehmigungen stieg im Februar um 24,1 Prozent auf 22.200 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Zeitraum von Januar bis Februar gaben die Behörden grünes Licht für den Bau von 41.700 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden. Das waren 16,2 Prozent mehr als von ‌Januar bis Februar 2025. Die Zahl der gemeldeten Baugenehmigungen ist ein wichtiger Frühindikator für die zukünftige Bauaktivität.

Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft sieht die gestiegenen Zahlen dennoch nur als einen vorsichtigen Hoffnungsschimmer: "Es bleibt die Frage, ⁠wie tragfähig der ⁠Aufschwung ist", sagte die Hauptgeschäftsführerin der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA), Aygül Özkan. Die Rahmenbedingungen für Investitionen blieben fragil. Geopolitische Unsicherheiten, hohe Baukosten und weiterhin teure Energiepreise belasteten die Projekte schon in der Planungsphase. "Wer heute baut, geht nach wie vor erhebliche Risiken ein. Viele Projekte brauchen einen langen Atem unter den jetzigen Bedingungen", sagte Özkan.

"BAUTURBO WIRKT"

Auch Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), tritt auf die Euphoriebremse: Noch immer würden hierzulande viel zu ‌wenige Wohnungen genehmigt: "Es müssten mindestens 30.000 Genehmigungen im Monat sein. Und ‌was heute bei den Genehmigungen fehlt, belastet den Wohnungsmarkt weiter." So sei die Wohnungskrise nicht zu lösen.

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen, Jan-Marco Luczak, sieht den Abwärtstrend beim Wohnungsbau als gebrochen: "Der Bauturbo wirkt. Vertrauen ⁠kehrt zurück. Das sind gute Nachrichten", sagte er. Mit dem sogenannten "Bau-Turbo", einer Ende Oktober in Kraft getretenen Sonderregelung, ‌können Kommunen auf die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans verzichten, ⁠was schnelleren Wohnungsbau ermöglichen soll. Denn bei der Aufstellung eines solchen Plans vergehen oft mehrere Jahre.

Der krisengeplagte Wohnungsbau hatte erst 2025 die Trendwende geschafft: Nach drei Minus-Jahren in Folge stieg die Zahl der Baugenehmigungen erstmals wieder. Höhere Zinsen und Materialkosten hatten in den drei Vorjahren viele Bauherren ‌abgeschreckt. Mit dem Ende Februar ausgebrochenen Iran-Krieg könnte Bauen ⁠jedoch wieder teurer werden: Denn die im Zuge ⁠des Konflikts gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise treiben die Kosten. Deshalb brauche es eine passende Förderung und Verlässlichkeit, forderte ZDB-Hauptgeschäftsführer Pakleppa: "Die Neubauförderung muss langfristig gesichert, nicht jährlich neu verhandelt werden."

Und auch die Zinsen könnten dieses Jahr steigen - eine weitere Sorge, die das Geschäftsklima im Wohnungsbau trübt. Es sank im März auf minus 19,5 Punkte, nach minus 17,7 Zählern im Februar, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Die Sorge vor wieder steigenden Zinsen belaste die Erwartungen im Wohnungsbau, erläuterte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe: "Höhere Finanzierungskosten würden die Ambitionen vieler Haushalte beim Hausbau wieder dämpfen." Der Internationale Währungsfonds rechnet bis Ende des Jahres mit Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank ⁠um zusammen 0,5 Prozentpunkte. Damit könnte diese sich gegen die steigende Inflation im Euroraum als Folge des Ölpreisschocks stemmen.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Christian Krämer, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)