Zinssorgen belasten Geschäftsklima im Wohnungsbau: Doch Auftragslage entspannt sich

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠17. Apr (Reuters) - Die Stimmung im Wohnungsbau hat sich im März verschlechtert. Das Geschäftsklima sank von minus 17,7 Zähler auf minus 19,5 ‌Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag mitteilte. Dies war auf merklich pessimistischere ⁠Erwartungen ⁠zurückzuführen. Die aktuelle Lage wurde hingegen etwas besser beurteilt. Die Sorge vor wieder steigenden Zinsen belaste die Erwartungen im Wohnungsbau, erläuterte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe: "Höhere Finanzierungskosten ‌würden die Ambitionen vieler Haushalte ‌beim Hausbau wieder dämpfen", fügte er hinzu. Im operativen Geschäft zeigen sich hingegen erste Lichtblicke: ⁠Die Auftragslage entspannt sich langsam. Der Anteil ‌der Unternehmen, die ⁠über zu wenig Aufträge berichten, ging deutlich zurück – auf 43,4 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Juli ‌2023. Grund dafür ⁠ist ein Anstieg der ⁠Baugenehmigungen in jüngster Zeit. Auch die Stornierungen nahmen ab und lagen zuletzt bei 10,8 Prozent. "Die Auftragslage verbessert sich langsam, aber die Unsicherheit bleibt hoch", sagte Wohlrabe.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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