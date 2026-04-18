Aktienanalysen der Woche: Intel, TSMC & ASML





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Der Halbleitersektor steht im Frühjahr 2026 im Zentrum eines neuen Börsenhypes – angetrieben von Künstlicher Intelligenz, geopolitischen Interessen und massiven Investitionen in die digitale Infrastruktur. Besonders die Aktie von Intel Corporation sorgt für Schlagzeilen: Ein Kurssprung von über +50 % innerhalb weniger Tage entfacht Spekulationen über ein mögliches Mega-Comeback des einstigen Branchenprimus. Fantasie rund um KI-Anwendungen und potenzielle Impulse durch Tesla, Inc. treiben die Rallye zusätzlich an. Doch hinter der Euphorie steht eine entscheidende Frage: Handelt es sich um den Beginn einer nachhaltigen Trendwende – oder lediglich um einen kurzfristigen, KI-getriebenen Höhenflug?





Während Intel um seine Rückkehr an die Spitze kämpft, zeigt ein anderer Player, wie dominierend die aktuelle Marktstruktur ist: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company bleibt das unverzichtbare Rückgrat der globalen Chipproduktion. Mit Rekordzahlen und modernsten Fertigungsprozessen beliefert TSMC nahezu die gesamte Tech-Elite – von Apple Inc. über NVIDIA Corporation bis hin zu Advanced Micro Devices. Der KI-Boom sorgt für eine anhaltend hohe Nachfrage, während technologische Fortschritte im Nanometerbereich die Eintrittsbarrieren weiter erhöhen. In einem Umfeld, in dem Innovation und Skalierung entscheidend sind, scheint ohne TSMC kaum noch etwas zu funktionieren.





Ein zentraler Profiteur dieser Entwicklung sitzt jedoch in Europa: ASML Holding N.V.. Als weltweit einziger Anbieter von EUV-Lithographiesystemen liefert das Unternehmen die Schlüsseltechnologie, die moderne Chips überhaupt erst möglich macht. Ohne ASML – und Partner wie Samsung Electronics oder Intel selbst – wäre der Fortschritt in KI, Cloud und High-Performance-Computing massiv ausgebremst. Mit vollen Auftragsbüchern, strukturellem Wachstum und einer einzigartigen Marktstellung könnte ASML zum wichtigsten KI-Gewinner Europas avancieren. Doch auch hier gilt: Zwischen strukturellem Rückenwind und geopolitischen Risiken entscheidet sich, wie nachhaltig der aktuelle Boom wirklich ist.





Intel (INTC):





Intel Aktienanalyse









TSMC (TSM):





TSMC Aktienanalyse













ASML (ASML):





ASML Aktienanalyse









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