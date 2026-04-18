Hat die Bitcoin-Baisse ihr Tief schon erreicht?

Nimmt man die bisher beeindruckend genau ablaufende zyklische Dynamik des Bitcoin-Kurses als Orientierungsgrundlage, dann erwartet uns der Bärenmarkt-Boden im Herbst 2026 – wahrscheinlich im Oktober.

Grundlage dafür ist das Bitcoin-Vierjahreszyklus-Modell (siehe Grafik unten). Es orientiert sich am alle vier Jahre stattfindenden Halving, das die Menge neu geschaffener Bitcoins halbiert. Bisher ist jedes Bitcoin-Zyklus-Tief in einem Zeitraum von etwa 30 Monaten oder ungefähr 900 bis 920 Tage nach einem jeweiligen Halving aufgetreten.

Bitcoin-Halving-Zyklus-Modell

Quelle: Alex Mayer

Das Halving-Zyklus-Modell unterteilt den Bitcoin-Kursverlauf in mehrere Phasen: Das Pre-Halving-Jahr (Jahr vor der Halbierung), das Halving-Jahr und das Post-Halving-Jahr (Jahr nach der Halbierung) haben bisher zusammen dreijährige Aufschwungphasen für Bitcoin gebildet.

Das vierte Jahr eines jeden Zyklus war dagegen von einem Bärenmarkt, also deutlich fallenden Kursen, geprägt. Der Bitcoin-Kurs folgt dieser Dynamik seit nunmehr vier Zyklen im Großen und Ganzen überraschend genau.

Das Halving ist zur selbsterfüllenden Prophezeiung geworden

Bewertungsgrundlage ist der positive Effekt des Halvings auf das Angebot/Nachfrage-Verhältnis von Bitcoin, welches nachfolgend zu steigenden Preisen führt.

Dieser Effekt erklärt jedoch nicht den exakten Zeitablauf. Über die Jahre hat sich ein entsprechendes Narrativ um dieses Modell herum gebildet, welches durch marktpsychologische Effekte einiges zur Erfüllung dieses wiederkehrenden Musters beigetragen haben dürfte.

Ein weiterer maßgeblicher Faktor ist die starke Korrelation von Bitcoin mit der Entwicklung der Liquidität an den Märkten, die wiederum seit Jahren immer stärker durch wiederkehrende geldpolitische Interventionen von Zentralbanken wie der US-Notenbank beeinflusst wird.

Aufgrund der Zyklen der Kreditaufnahme und -verlängerung der globalen Finanzmärkte, die sich zu einem großen Teil in einem vergleichbaren Zeitraum von drei bis fünf Jahren abwickeln, gilt die Liquiditätsentwicklung, mehr noch als das Halving, als maßgeblicher Einflussfaktor auf die Bitcoin-Preisentwicklung.

Der Start der Bitcoin-Blockchain kurz nach der Finanzkrise 2008 lief bisher recht synchron mit dem Kreditzyklus der Märkte. Dessen Ende erfordert aufgrund der wachsenden Schuldenlast der Märkte wiederkehrende geldpolitische Interventionen, um die Stabilität der Finanzmärkte aufrechtzuerhalten.

Wie lange wird der Vierjahreszyklus noch seine Gültigkeit behalten?

Im Gegensatz zur Bitcoin-Blockchain, die das Halving mit mathematischer Endgültigkeit alle vier Jahre stattfinden lässt, spielt sich der Liquiditätszyklus an den Märkten deutlich flexibler ab. Die Federal Reserve hat nach der geldpolitischen Extremphase durch die Corona-Pandemie eine deutlich zögerlichere geldpolitische Haltung eingenommen.

Erst seit Ende 2025 hat sich die Fed durch den Start neuer Anleihekäufe langsam wieder in einen geldpolitischen Lockerungsmodus hineinbewegt, obwohl die anhaltende Belastung der Wirtschaft durch hohe Zinsen, sowie die immer größer werdende Schuldenkrise der US-Regierung eine weitere Runde Liquidität perspektivisch notwendig machen.

Das wirft die Frage auf, wie lange der „klassische“ Bitcoin-Vierjahreszyklus wirklich noch seine Gültigkeit haben wird, obwohl die Kursentwicklung sich bisher weiterhin recht genau daran orientiert. Laut dem Modell erwarten uns noch mehrere Monate Bärenmarkt, bis ein Boden gefunden und der nächste Aufwärtstrend – vermutlich im nächsten Pre-Halving-Jahr 2027 – eingeleitet werden kann.

Diese Indikatoren sprechen eine andere Sprache

Richten wir den Blick weg vom rein kursdaten- und marktpsychologisch getriebenen Vierjahreszyklus und beziehen makroökonomische Faktoren mit ein, wird das Bild komplexer.

Die Marktliquidität weitet sich insgesamt seit Anfang 2023 wieder aus, nachdem es durch die straffe geldpolitische Phase im Jahr 2022 zu einem deutlichen Rückgang gekommen ist. Der aktuelle Liquiditätszyklus wurde jedoch hauptsächlich aus Liquidität gespeist, die bereits seit der Corona-Krise vorhanden ist und unter anderem durch die immer stärkere Rolle der staatlichen Finanzpolitik der US-Regierung freigesetzt wurde.

Die Federal Reserve lässt jedoch seit einigen Monaten die nächste geldpolitische Lockerungsphase anlaufen – langsam, durch Zinssenkungen und eine Wiederaufnahme von Anleihekäufen. Zusätzlich dazu sind Deregulierungen des Bankensektors geplant, die die Nachfrage nach Anleihen stärken soll und sich ebenfalls positiv auf die Liquiditätsentwicklung auswirken wird. Liquiditätsseitig sprechen damit einige Argumente für ein perspektivisch besseres Umfeld, von dem der Bitcoin-Kurs profitieren kann.

Ein weiterer Faktor ist die Risikobereitschaft des Marktes, die wiederum von der wirtschaftlichen Entwicklung maßgeblich beeinflusst wird. Der US-Einkaufsmanager-Index ("ISM Purchasing Managers Index") gilt dafür als relevanter vorlaufender Indikator, da er die wirtschaftliche Stimmung repräsentativ abbildet, noch bevor diese sich in harten Konjunkturdaten widerspiegelt.

Ein Wert von über 50 signalisiert wirtschaftliche Expansion. Seit dem Tiefpunkt Anfang 2023 bewegt der ISM PMI sich in einer Seitwärtsspanne. Ein deutlicher Ausbruch hat jedoch Anfang dieses Jahres stattgefunden und seitdem signalisiert der Indikator einen Aufschwung des Geschäfts-Zyklus (siehe Chart oben).

Wie geht es für Bitcoin weiter?

Ausgehend von diesem Modell wäre ein Bitcoin-Boden anders als im Vierjahreszyklus-Modell bereits gefunden und der Beginn eines neuen Aufwärtstrend würde in den nächsten Monaten in Aussicht stehen, aufgrund einer steigenden Liquidität, eines anziehenden Geschäfts-Zyklus und damit einhergehender steigender Risikofreude an den Märkten.

Die aktuell größten Variablen bleiben die weitere Entwicklung der US-Schuldenkrise und der Irankrieg. Die Schuldenkrise wird perspektivisch eine geldpolitische Antwort erfordern, da Sparmaßnahmen weder politisch gewollt noch realistisch umsetzbar sind. Je länger der Irankrieg und die Störung der Öl-Versorgung dauert, desto größer wird der Druck auf die Weltwirtschaft – doch auch das würde im Zweifel geldpolitische Maßnahmen hervorrufen, die ein positives Umfeld für Bitcoin schaffen.

Die Kernfrage im Falle einer wirtschaftlichen Krise wird sein, ob neue geldpolitische Maßnahmen die Effekte abfedern können oder nicht und ob Bitcoin in diesem Szenario als alternativer Wertspeicher weiter an Reputation gewinnt oder als Risk-On-Asset abgestraft wird, sollte das Vertrauen der Märkte in die Fähigkeit der Fed, Märkte und Wirtschaft aufzufangen, zu sehr Schaden nehmen.

Aus Anlegerperspektive gibt es zum Glück kein Schwarz oder Weiß, sondern die Möglichkeit, sich durch Diversifikation auf mehrere Szenarien einzustellen.

Denke langfristig!

Wird der Private Credit Markt die nächste Finanzkrise herbeiführen – und wird Bitcoin profitieren oder nicht? Eine detaillierte Analyse zu diesem Thema findest du in der aktuellen Ausgabe auf decentralist.