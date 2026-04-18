Quartalssaison: Wieso das Momentum klar bei US-Aktien liegt

Die Berichtssaison zum ersten Quartal 2026 beginnt – und sie kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Die Aktienmärkte haben eine starke Phase hinter sich, die Bewertungen sind ambitioniert, die Erwartungen hoch. Jetzt geht es um die zentrale Frage: Bestätigen die Unternehmen das eingepreiste Wachstum? Besonders spannend ist dabei der Vergleich zwischen den USA und Europa. Denn die Dynamik auf beiden Seiten des Atlantiks könnte unterschiedlicher kaum sein.

USA: Breites Gewinnwachstum und steigende Dynamik

Für den S&P 500 wird im ersten Quartal 2026 aktuell ein Gewinnwachstum von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Das ist zwar etwas niedriger als noch zu Jahresbeginn prognostiziert, bleibt aber klar zweistellig – und damit Ausdruck einer robusten Unternehmensentwicklung.

Auf der Umsatzseite zeigt sich ebenfalls Stärke: Für das abgelaufene Quartal wird ein Wachstum von rund neun Prozent erwartet. Das signalisiert, dass die Gewinnentwicklung nicht nur auf Margeneffekten basiert, sondern auf realem Geschäftswachstum.

Treiber bleibt insbesondere der Technologiesektor. Hier wird ein Gewinnanstieg von über 46 Prozent erwartet. Auch Communication Services – dazu zählen neben der Telekommunikations-Branche auch Medien- und Unterhaltungs-Unternehmen sowie soziale Netzwerke – sowie ausgewählte zyklische Branchen tragen zur positiven Gesamtentwicklung bei.

Doch entscheidend ist der Blick nach vorne. In den kommenden Quartalen soll sich die Gewinndynamik sogar weiter beschleunigen. Für das zweite Quartal 2026 werden rund 20 Prozent Gewinnwachstum erwartet, im dritten Quartal sogar über 22 Prozent. Das zeigt: Der Markt setzt nicht nur auf ein solides Auftaktquartal, sondern auf eine fortgesetzte Ergebnisexpansion über das gesamte Jahr hinweg.

Auch auf Gesamtjahressicht bleibt das Bild konstruktiv. Für 2026 rechnen Analysten mit einem deutlichen Gewinnwachstum, 2027 soll sich die Dynamik weiter fortsetzen. Diese Perspektive ist entscheidend . Denn hohe Bewertungen lassen sich nur rechtfertigen, wenn die Gewinne mitwachsen.

Das Forward-KGV des S&P 500 teilt den Indexstand durch die für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne der Indexunternehmen; umgerechnet in Punkte. Derzeit liegt es bei rund 21. Das ist zwar anspruchsvoll, aber bei einer stabilen zweistelligen Gewinnperspektive fundamental erklärbar.

Europa: Moderate Erwartungen, geringere Beschleunigung

Im Vergleich dazu ist das Bild in Europa deutlich verhaltener. Analysten erwarten für das erste Quartal Gewinne im mittleren einstelligen Bereich. Positiver sieht es für die folgenden Quartale aus: Hier erwarten Analysten auf Basis des Stoxx-600-Index einen Gewinnanstieg auf rund 13 Prozent im zweiten Quartal und sogar 14 Prozent im dritten Quartal 2026.

Dennoch zeigt sich einmal mehr: Europa fehlt es strukturell an hochprofitablen Technologieunternehmen mit globaler Dominanz. Gleichzeitig belasten eine schwächere Industrieproduktion, geopolitische Unsicherheiten und eine insgesamt defensivere Wirtschaftsstruktur – insofern bleibt Europa deutlich hinter den USA zurück.

Zwar sind europäische Aktien günstiger bewertet als ihre US-Pendants. Doch ohne eine überzeugende Gewinnbeschleunigung bleibt der Bewertungsabschlag teilweise gerechtfertigt.

Für Investoren bedeutet das: Europa bietet selektive Chancen – insbesondere bei Unternehmen mit globaler Marktstellung. Das breite Gewinnmomentum jedoch liegt aktuell klar in den USA.

Fazit: Gewinne entscheiden

Die anstehende Berichtssaison wird zur Bewährungsprobe. In den USA sind die Erwartungen hoch – aber sie werden von einer klaren Gewinnperspektive getragen. Die kommenden Quartale sollen die Dynamik sogar noch verstärken.

Europa hingegen startet mit niedrigeren Erwartungen – und entsprechend geringerem Momentum.

Am Ende gilt wie immer: Langfristig folgt der Aktienkurs dem Gewinn. Und genau hier liegt aktuell der strukturelle Vorteil auf der US-Seite. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Unternehmen liefern. Für die Märkte ist klar: Jetzt zählen Fakten.

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