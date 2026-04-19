Chartzeit Marktbericht 19.04.2026

Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally

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Quelle: Arsenii Palivoda/Shutterstock.com

Es liegen extreme Wochen hinter uns. Nach dem Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran in der Vorwoche hat sich die Gegenbewegung in dieser Handelswoche nicht nur fortgesetzt, sondern regelrecht beschleunigt.

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