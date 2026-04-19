ROUNDUP/Südkorea: Nordkorea testet ballistische Kurzstreckenraketen

TOKIO/SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen getestet. Die Geschosse seien in östliche Richtung abgefeuert worden und hätten eine Flugdistanz von rund 140 Kilometern erreicht, gab das südkoreanische Militär laut Nachrichtenagentur Yonhap bekannt.

Auch das japanische Verteidigungsministerium in Tokio meldete den Start mehrerer mutmaßlich ballistischer Rakete durch Nordkorea. Diese seien nahe der Ostküste des Landes abgefeuert worden.

Das Land hatte erst am 8. April nach dem Start mehrerer Kurzstreckenraketen einen ballistischen Flugkörper abgefeuert. Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern. Südkoreas Präsidentenamt verurteilte den Raketenstart und forderte ein sofortiges Ende sämtlicher Provokationen./ln/DP/zb