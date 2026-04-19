Vor zwei Jahren begann ich, mich mit dem Investieren zu beschäftigen. Bis heute bin ich große Verfechterin von ETFs ("Exchange Traded Funds"). Damit fühle ich mich beim Anlegen sicher. Vom Kryptomarkt dagegen habe ich bisher Abstand gehalten. Das Konstrukt fühlte sich für mich zu abstrakt und risikoreich an. In meinem Umfeld aber sprechen immer mehr Menschen von Bitcoin und Co..

Verpasse ich da also was? Ich will zumindest mal ein Gefühl entwickeln für Krypto. Und das geht am besten, indem ich selbst ein bisschen investiere. "Skin in the game" und so. Hier schildere ich meinen Weg zum ersten Bitcoin-Anteil und was diejenigen, die neu einsteigen wollen, daraus lernen können.

Recherche: Wo fange ich überhaupt an?

Ich recherchiere erst einmal online. Informationen zu Investitionen in Bitcoin finde ich zunächst in unserem onvista-Ratgeber, aber auch bei klassischen Wirtschaftsmedien wie Wirtschaftswoche, beim Handelsblatt und bei extraETF.

Was mir sofort auffällt: Das Thema ist riesig und schwer zu erschließen. "Wallets", "ETPs", "Broker," "Schlüssel". Viele Begriffe sagen mir erst einmal wenig. Parallel tauchen immer mehr Fragen auf. Wie viel Geld brauche ich für den Einstieg? Wo kaufe ich Bitcoin eigentlich und bei wem? Was kostet mich das Ganze?

Was ich verstehe: Es gibt mehrere Wege, in Bitcoin zu investieren. Entweder ich kaufe die Kryptowährung direkt. Oder ich wähle den Umweg und über einen ETP; ein börsengehandeltes Produkt, das die Kursentwicklung abbildet. Ich halte es einfach und entscheide mich dafür, Bitcoin direkt zu kaufen. Und zwar über einen Anbieter, den ich schon kenne.

Wo kaufe ich und wie läuft es ab?

Alles, was ich bisher an der Börse gemacht habe, lief über den Neobroker Trade Republic. Die App habe ich auf dem Handy, kann dort entspannt handeln. Das möchte ich auch bei meinem kleinen Bitcoin-Abenteue. Außerdem sehe ich meine Investitionen gerne gesammelt an einem Ort. Dadurch, dass ich mich zumindest mit der App schon auskenne, ist die Hemmschwelle etwas niedriger.

Laut Trade Republic kann ich aus etwa 50 Kryptowährungen wählen und schon mit einem Euro starten. Pro Transaktion kostet mich der Handel einen Euro plus Spread. Der "Spread" ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Sie schwankt je nach Marktlage und kann mal kleiner, mal größer ausfallen.

Der Kauf selbst geht dann ganz schnell. Ein Klick und schon habe ich Bitcoin in meinem Depot. Genauer: 0,000168 Bitcoin. Immerhin. Ich musste dafür einfach die gewünschte Investitionssumme – in meinem Fall zehn Euro – festlegen, zweimal klicken und fertig.

Quelle: Lara Strauch

Die Gebühren verstehe ich zunächst allerdings nicht ganz. Denn wie hoch der ominöse Spread bei meinem Kauf nun genau war, bleibt diffus. Ich sehe nur:

10 Euro Investment

0,000168 Bitcoin x 59.329,66 Euro je Bitcoin

1 Euro Gebühren

Gesamt: 11 Euro

Quelle: Lara Strauch

Der Spread wird mir nicht als eigene Gebühr in der Rechnung angezeigt, er steckt direkt im Preis. Wie hoch diese Kosten tatsächlich sind, kann ich so nicht genau nachvollziehen. Dafür fehlt mir der Vergleich zum „echten“ Marktpreis, denn mir wird nur der bereits angepasste Kaufpreis angezeigt. Aber dazu später mehr.

Nach Abschluss der Transaktion steht auf meinem Bildschirm:

10,97 Euro Investment

0,000168 Bitcoin x 59.331,23 Euro je Bitcoin

1 Euro Gebühr

Gesamt: 10,97 Euro

Quelle: Lara Strauch

Ich habe Bitcoin - und jetzt?

Jetzt stellt sich mir direkt die nächste Frage: In was habe ich da eigentlich gerade investiert? Die Coins sind rein digitale Vermögenswerte; ich kann sie weder sehen noch anfassen. Laut Trade-Republic-Website werden sie von der Trade Republic Bank GmbH für mich verwahrt.

Das meiste liegt nach Angaben des Neobrokers in sogenannten "Cold Wallets" bei der BitGo Europe GmbH, einem Verwahrer für Kryptowährungen. Was Cold Wallets sind, weiß ich nicht. Also frage ich bei Trade Republic nach.

Die Antwort fällt allerdings bestenfalls allgemein aus: Aus Sicherheitsgründen könne man keine detaillierten Angaben zur konkreten Verwahrung oder internen Abläufen machen. Für mich heißt das: Ich weiß zwar, dass meine Coins verwahrt werden. Wie und wo genau, bleibt aber unklar.

Während ich noch versuche zu verstehen, was ich da eigentlich gekauft habe, wandert mein Blick immer wieder zum Kurs.

Zum Zeitpunkt meines Kaufs am 1. April lag der Bitcoin-Kurs am späten Nachmittag bei rund 59.331 Euro. Etwa eine Woche später, am 7. April, notiert er – unter ordentlichen Tagesschwankungen – mittags bei rund 59.720 Euro (siehe Chart oben).

Wie verkaufe ich meine Coins?

Möchte ich die Schwankungen eliminieren und mir meinen Bestand in Euro auf mein Bankkonto auszahlen lassen, muss ich meine 0,000168 Bitcoin-Anteile in der App verkaufen. Wichtig zu wissen ist dabei, dass ich dann die Fremdkosten-Pauschale von einem Euro erneut zahlen muss. Dazu käme der Spread, der - wie schon beim Kauf - im Preis steckt. Der Rest landet auf meinem Cash-Konto bei Trade Republic. Von dort kann ich mir das Geld auf ein beliebiges Konto auszahlen lassen.

Um den Spread näherungsweise zu bestimmen, teste ich direkt auch den Verkauf und bekomme eine Übersicht der Anteile, die ich loswerden möchte:

0,000168 Bitcoin x 58.841,85 Euro je Bitcoin

1 Euro Gebühr

Gesamt: 8,89 Euro

Quelle: Lara Strauch

Ich klicke auf "Verkaufen" und sehe nun, was ich zurückerhalte:

0,000168 Bitcoin x 58.841,75 Euro je Bitcoin

1 Euro Gebühr

Gesamt: 8,89 Euro

Quelle: Lara Strauch

Ich bekomme also deutlich weniger zurück, als ich ursprünglich investiert habe. Ein Teil dieses Unterschieds ist leicht erklärbar: Für Kauf und Verkauf fallen jeweils ein Euro Gebühren an. Der restliche Unterschied entsteht durch den Spread und durch die schnelle Kursbewegung in der Zwischenzeit.

Der Spread selbst bleibt für mich damit unbekannt. Ich sehe nur das Ergebnis, nicht aber, wie sich der Preis genau zusammensetzt. Hm.

Auch ein zweites Rätsel bleibt: Ich kaufe Bitcoin bei Trade Republic nicht direkt selbst an der Börse, so wie ich es von Aktien kenne. Nach einiger Recherche finde ich heraus, dass die Handelsausführung im Hintergrund über einen externen Partner läuft. In diesem Fall über das Unternehmen "B2C2". Für mich als Nutzerin bleibt das aber unsichtbar. Ich sehe nur den Preis in der App und kann mit wenigen Klicks kaufen. Wo genau der Handel stattfindet? Keine Ahnung.

Mein Fazit

Der Kauf in der App war einfach. Ich musste vorab keinen zusätzlichen Antrag extra für Kryptowährungen stellen, sondern konnte ganz einfach investieren. Und auch mit kleinen Beträgen ist ein Einstieg in den Kryptomarkt möglich.

Trotzdem bleibt mir ein ungutes Gefühl. Denn ich investiere am liebsten mit dem kleinstmöglichen Risiko. Die Kursschwankungen bei Bitcoin sind hoch und die Kosten fallen bei kleinen Summen stärker ins Gewicht, als ich gedacht hätte. Vor allem aber sind die Gebühren teils schwer nachvollziehbar.

Für mich steht deshalb fest: Kryptowährungen bleiben, wenn überhaupt, nur eine kleine Beimischung in meinem Depot.