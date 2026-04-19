Kolumne von Stefan Riße

Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben

Acatis · Uhr

Der S&P 500 hat die Verluste durch den Irankrieg in Rekordzeit wett gemacht und neue Allzeithochs erreicht. Trotz hoher Kurse und Bewertungen führt an Aktien kein Weg vorbei – gerade wegen der aufkommenden Inflation.

Artikel teilen:
Quelle: G-Stock Studio/Shutterstock.com

Schon wieder schaut man mit Staunen auf die amerikanischen Aktienmärkte. Obwohl der Konflikt zwischen dem Iran und den USA um die Straße von Hormus noch längst nicht abschließend geklärt ist, erreichen US-Aktien schon wieder neue Rekorde.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen von Experten
  • Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
  • Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
S
S&P 500
M
MSCI World

Das könnte dich auch interessieren

Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"
Chartzeit Marktbericht 12.04.2026
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monaten12. Apr. · onvista
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monaten
Dax Tagesrückblick 17.04.2026
Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoin: Alles steigt nach Hormus-Deal17. Apr. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Live von der Messe "Invest"
Unsere Einschätzung zur Marktlage17. Apr. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheit15. Apr. · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal14. Apr. · onvista
Alle Premium-News