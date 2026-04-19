Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben

Schon wieder schaut man mit Staunen auf die amerikanischen Aktienmärkte. Obwohl der Konflikt zwischen dem Iran und den USA um die Straße von Hormus noch längst nicht abschließend geklärt ist, erreichen US-Aktien schon wieder neue Rekorde.

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