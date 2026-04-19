Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben
Acatis · Uhr
Der S&P 500 hat die Verluste durch den Irankrieg in Rekordzeit wett gemacht und neue Allzeithochs erreicht. Trotz hoher Kurse und Bewertungen führt an Aktien kein Weg vorbei – gerade wegen der aufkommenden Inflation.
Quelle: G-Stock Studio/Shutterstock.com
Schon wieder schaut man mit Staunen auf die amerikanischen Aktienmärkte. Obwohl der Konflikt zwischen dem Iran und den USA um die Straße von Hormus noch längst nicht abschließend geklärt ist, erreichen US-Aktien schon wieder neue Rekorde.
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