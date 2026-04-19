Wochenausblick – Inflationsdaten, Konjunkturdaten und die Berichtssaison im Fokus

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zu Wochenbeginn richtet sich der Blick nach Kanada: Dort wird der Verbraucherpreisindex auf Jahressicht veröffentlicht, der die durchschnittliche Preisentwicklung abbildet und als zentraler Inflationsindikator gilt. Die Daten geben Hinweise auf die Kaufkraftentwicklung und mögliche geldpolitische Schritte der Zentralbank. Aus Neuseeland werden zudem Import- und Exportzahlen sowie die Handelsbilanz auf Jahressicht erwartet. In der Volksrepublik China steht außerdem der Zinsentscheid der People’s Bank of China an. In Deutschland veröffentlicht das Statistische Bundesamt ergänzend die Erzeugerpreise für den Monat und das Jahr.





Dienstag:



Am Dienstag stehen mehrere internationale Konjunkturdaten im Fokus. Neuseeland veröffentlicht den Verbraucherpreisindex sowohl auf Quartals- als auch auf Jahresbasis, wodurch sich kurzfristige Preisentwicklungen mit längerfristigen Trends vergleichen lassen. Im Vereinigten Königreich wird die Arbeitslosenquote bekannt gegeben, die Aufschluss über die Lage am Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Aktivität liefert. In den USA werden die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht, die als wichtiger Indikator für die Konsumnachfrage gelten. Da der private Konsum einen bedeutenden Anteil am Bruttoinlandsprodukt der USA ausmacht, geben diese Daten Hinweise auf die aktuelle wirtschaftliche Dynamik. Auf Unternehmensseite eröffnen erste große Konzerne die Berichtswoche: UnitedHealth Group aus dem Gesundheitssektor liefert Einblicke in die Entwicklung von Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen, während United Airlines Holdings als Vertreter der Luftfahrtbranche Hinweise auf die Nachfrage im Reiseverkehr sowie auf Kostenentwicklungen, etwa im Bereich Treibstoff und Betrieb, geben kann.









Mittwoch:



Zur Wochenmitte rücken weitere Inflationsdaten in den Fokus. Das Vereinigte Königreich veröffentlicht Zahlen zur Inflation auf Monats- und Jahresbasis, die eine detaillierte Betrachtung der Preisentwicklung und ihrer Dynamik im Zeitverlauf ermöglichen. Aus Japan werden zudem Import- und Exportdaten erwartet, während aus der Eurozone Daten zum Verbrauchervertrauen anstehen. Gleichzeitig erreicht die Berichtssaison eine hohe Intensität: AT&T gibt Einblicke in die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes, Boeing liefert als bedeutender Akteur der Luft- und Raumfahrtindustrie Hinweise auf die globale Nachfrage im Flugzeugbau, und Philip Morris International steht stellvertretend für den Konsumgütersektor. Mit Tesla steht zudem ein zentraler Akteur im Bereich Elektromobilität im Fokus, dessen Zahlen häufig als Indikator für Trends in der Automobilindustrie und bei Zukunftstechnologien gesehen werden. Texas Instruments wiederum liefert als Halbleiterhersteller wichtige Hinweise auf die Nachfrage in der Elektronik- und Industrieproduktion.









Donnerstag:



Am Donnerstag stehen Konjunkturdaten aus Deutschland im Mittelpunkt. Veröffentlicht werden der HCOB-Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe sowie für den Dienstleistungssektor. Diese Indizes basieren auf Umfragen an Unternehmen und gelten als Frühindikatoren für die wirtschaftliche Aktivität, da sie Erwartungen zu Produktion, Aufträgen und Beschäftigung abbilden. Parallel dazu berichten zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen: American Express liefert als Finanzdienstleister Einblicke in das Konsumverhalten und Zahlungsvolumen, während SAP, als eines der größten europäischen Softwareunternehmen Einblicke in die Entwicklung des Technologiesektors liefert. Ergänzt wird dies durch Sartorius und Thermo Fisher Scientific, die im Bereich Life Sciences und Biotechnologie tätig sind und Entwicklungen in Forschung und Pharmaindustrie widerspiegeln.









Freitag:



Zum Wochenausklang rücken erneut die Einzelhandelsumsätze aus dem Vereinigten Königreich in den Fokus. Sie liefern zusätzliche Einblicke in das Konsumverhalten und Ermöglichen damit Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Entwicklung. Aus Deutschland, der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, wird zudem der Ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht, während aus Japan, der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, der Verbraucherpreisindex ansteht. Ergänzend werden in den USA Daten zum Verbrauchervertrauen erwartet. Auf Unternehmensseite berichtet Procter & Gamble, dessen breites Markenportfolio als Indikator für die Nachfrage im Konsumgüterbereich gilt.









Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.











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Quelle: HSBC







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