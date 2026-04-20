AMD nach Allzeithoch, Taiwan Semi & Netflix nach Zahlen
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Wacker Chemie, Volkswagen, Sk Hynix, Akamai, Datadog, Critical Metals, Meta, AMD, TSMC und Netflix.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
AMD – Neues Allzeithoch?
Starker Newsflow rund um KI-Server, Preissetzungsmacht und steigende Nachfrage. Warum Analysten jetzt noch optimistischer werden und welche Risiken trotzdem bleiben. AMD rückt heute in den Fokus.
TSMC – Zahlen und Ausblick
Der Chipgigant TSMC liefert frische Quartalszahlen. Entscheidend ist heute nicht nur das Ergebnis, sondern was der Ausblick über den nächsten KI-Investitionszyklus verrät.
Netflix – Starkes Quartal, offene Fragen
Operativ solide Entwicklung bei Netflix, doch der Markt schaut genauer hin. Reicht das Wachstum, um Anleger weiter zu überzeugen?
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