Märkte heute

AMD nach Allzeithoch, Taiwan Semi & Netflix nach Zahlen

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Wacker Chemie, Volkswagen, Sk Hynix, Akamai, Datadog, Critical Metals, Meta, AMD, TSMC und Netflix.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

AMD – Neues Allzeithoch?

Starker Newsflow rund um KI-Server, Preissetzungsmacht und steigende Nachfrage. Warum Analysten jetzt noch optimistischer werden und welche Risiken trotzdem bleiben. AMD rückt heute in den Fokus.

TSMC – Zahlen und Ausblick

Der Chipgigant TSMC liefert frische Quartalszahlen. Entscheidend ist heute nicht nur das Ergebnis, sondern was der Ausblick über den nächsten KI-Investitionszyklus verrät.

Netflix – Starkes Quartal, offene Fragen

Operativ solide Entwicklung bei Netflix, doch der Markt schaut genauer hin. Reicht das Wachstum, um Anleger weiter zu überzeugen?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Netflix
AMD
Meta
Wacker Chemie
Critical Metals
Datadog
Volkswagen (VW) ST
TSMC Taiwan Semiconductor

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