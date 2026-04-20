AMD nach Allzeithoch, Taiwan Semi & Netflix nach Zahlen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

AMD – Neues Allzeithoch?

Starker Newsflow rund um KI-Server, Preissetzungsmacht und steigende Nachfrage. Warum Analysten jetzt noch optimistischer werden und welche Risiken trotzdem bleiben. AMD rückt heute in den Fokus.

TSMC – Zahlen und Ausblick

Der Chipgigant TSMC liefert frische Quartalszahlen. Entscheidend ist heute nicht nur das Ergebnis, sondern was der Ausblick über den nächsten KI-Investitionszyklus verrät.

Netflix – Starkes Quartal, offene Fragen

Operativ solide Entwicklung bei Netflix, doch der Markt schaut genauer hin. Reicht das Wachstum, um Anleger weiter zu überzeugen?