ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse auf 310 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan rechnet für die Eschborner wie auch die Euronext mit starken Quartalsberichten, wie sie am Montag in ihrem Ausblick schrieb. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr hätten Luft nach oben./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rallygestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeTrotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien habengestern, 06:30 Uhr · Acatis