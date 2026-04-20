ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse auf 310 Euro - 'Overweight'

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan rechnet für die Eschborner wie auch die Euronext mit starken Quartalsberichten, wie sie am Montag in ihrem Ausblick schrieb. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr hätten Luft nach oben./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / GMT

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