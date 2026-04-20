ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Deutsche Bank auf 'Equal Weight' - Ziel 32 Euro

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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 39 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Erholung der deutschen Konjunktur zeichne sich nämlich angesichts der geopolitischen Turbulenzen erst 2027 ab./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT

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