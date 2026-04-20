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APA ots news: Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO von OMV bestellt

Wien (APA-ots) - - OMV gewinnt renommierte internationale  
Energie-Expertin als CEO 

- Alfred Stern beendet CEO-Mandat planmäßig zum 31. August 2026 

- Mandat von Finanzvorstand Reinhard Florey wird um zwei Jahre 
verlängert bis 30. Juni 2029 

Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat heute 
Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive 
Officer ("CEO") von OMV bestellt. Sie wird ihre Funktion mit Wirkung 
ab 1. September 2026 aufnehmen. Die Funktionsperiode beträgt drei 
Jahre, mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre 
vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung. 

Emma Delaney verfügt über mehr als drei Jahrzehnte an 
internationaler Erfahrung in der Energiebranche und hat in dieser 
Zeit in ihren Führungsfunktionen bei bp umfassende Expertise in 
Transformation, Portfolioentwicklung und nachhaltiger Wertschöpfung 
aufgebaut. Mit ihrer Bestellung setzt der Aufsichtsrat ein klares 
Zeichen für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens. 

Lutz Feldmann, Aufsichtsratsvorsitzender von OMV , kommentierte: 
"Mit Emma Delaney gewinnen wir eine renommierte, internationale 
Managerin aus der Energiebranche, die mit neuen Impulsen OMV in einer 
Phase tiefgreifender Transformation weiter stärken wird. Aufgrund 
ihrer fachlichen Expertise und weitreichenden internationalen 
Erfahrungen ist sie aus dem Suchprozess, in dem sie uns auch mit 
ihrer Persönlichkeit überzeugt hat, klar als Favoritin 
hervorgegangen. Ich freue mich sehr, dass sie heute vom Aufsichtsrat 
zur CEO bestellt wurde und sie die Bestellung angenommen hat. Der 
Aufsichtsrat dankt Alfred Stern bereits jetzt für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit sowie die wegweisende strategische Weichenstellung und 
Umsetzung für eine zukunftsfähige OMV unter seiner Führung. Wir 
wünschen ihm nach dem planmäßigen Ausscheiden alles erdenklich Gute 
für die Zukunft. 

Emma Delaney, designierte Vorstandsvorsitzende und CEO von OMV zu 
ihrer Ernennung: "Es ist ein Privileg, als nächste CEO von OMV 
bestellt zu werden. Ich freue mich darauf, mit dem Team 
weiterzuarbeiten, um das nächste Kapitel der OMV Geschichte zu 
gestalten. 

Im Zuge der heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat zudem 
beschlossen, das Mandat von Reinhard Florey, Finanzvorstand von OMV, 
um zwei Jahre zu verlängern, mit einer weiteren 
Verlängerungsmöglichkeit um ein Jahr vorbehaltlich der beidseitigen 
Zustimmung. Seine Funktionsperiode läuft damit zunächst bis 30. Juni 
2029. Reinhard Florey wurde zusätzlich mit sofortiger Wirkung zum 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er ist seit 2016 
Finanzvorstand bei OMV und verantwortet unter anderem die Bereiche 
Finanzen, Controlling, IT, Investor Relations und Nachhaltigkeit. 

"Wir freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit 
Reinhard Florey, der seit nunmehr zehn Jahren mit seiner Erfahrung 
und einer hervorragenden Finanzstrategie das Unternehmen finanziell 
solide und nachhaltig stabil aufgestellt hat.", sagte Lutz Feldmann. 

Rückfragehinweis: 
   OMV International Media Relations 
   Telefon: 01404400 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

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