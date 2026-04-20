Bitcoin, Silber & Öl im Fokus – dazu Tesla, Netflix & Co: Kommt jetzt die nächste Marktbewegung?

Die Märkte haben eine beeindruckende Rallye hingelegt – doch erste Risse werden sichtbar. Nach neuen Allzeithochs im S&P 500 und Nasdaq sorgt die geopolitische Lage rund um die Straße von Hormus erneut für Unsicherheit. Während die Käufer zuletzt klar dominierten, könnten neue Spannungen die Stimmung schnell drehen. Gleichzeitig rücken Schlüssel-Assets wie Bitcoin, Silber und Öl in den Fokus: Gelingt ihnen die Rückeroberung wichtiger Marken – oder steht die nächste Korrektur bevor?

Auch auf Einzeltitelebene spitzt sich die Lage zu. Während Tech-Giganten und KI-Profiteure zuletzt stark performten, stehen nun mit Tesla und Netflix entscheidende Impulse an. Enttäuschende Reaktionen auf gute Zahlen, ambitionierte KI-Investitionen und spekulative Bitcoin-Strategien zeigen: Die Märkte sind nervös und zugleich voller Erwartungen. Kommt jetzt die nächste große Bewegung – oder war die Rallye der letzten Wochen nur ein Vorgeschmack?

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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