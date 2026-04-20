Chefwechsel bei Apple
dpa-AFX · Uhr
CUPERTINO (dpa-AFX) - Beim iPhone-Konzern Apple gibt es einen Wechsel an der Spitze. Hardware-Chef John Ternus löst Tim Cook ab, der die Führung des Verwaltungsrates übernimmt, wie Apple mitteilte./so/DP/he
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