Chefwechsel bei Apple

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CUPERTINO (dpa-AFX) - Beim iPhone-Konzern Apple gibt es einen Wechsel an der Spitze. Hardware-Chef John Ternus löst Tim Cook ab, der die Führung des Verwaltungsrates übernimmt, wie Apple mitteilte./so/DP/he

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