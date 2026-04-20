Dax egalisiert Kurssprung vom Freitag - Unterstützung im Fokus

Dax-Widerstand 24.800 24.500 Dax-Unterstützung 22.800 24.300

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax gibt heute Morgen nach einer Abwärtskurslücke zum Handelsstart deutlich nach und fällt in den Bereich um 24.300 Punkte zurück. Der Grund für die Abwärtsbewegung ist die erneute Schließung der Straße von Hormus am vergangenen Wochenende.

Dax-Ausblick:

Nach der Korrektur der kompletten Aufwärtsbewegung und dem Rücksetzer in den Bereich um 24.300 Punkte ist der Index kurzfristig nun wieder interessant für die Longseite - vorausgesetzt die Unterstützung (grün) um 24.250/300 Punkte kann verteidigt werden.

Sollte die Zone verteidigt werden können ist für die kommenden Handelsstunden tendenziell mit erneuten Avancen der Käuferseite Richtung 24.500 Punkte und höher zu rechnen. Erst unterhalb von 24.250 Punkten bekämen die Bären neuen Rückenwind.