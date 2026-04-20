Dax Chartanalyse 20.04.2026

Dax egalisiert Kurssprung vom Freitag - Unterstützung im Fokus

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.80024.500
Dax-Unterstützung22.80024.300

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax gibt heute Morgen nach einer Abwärtskurslücke zum Handelsstart deutlich nach und fällt in den Bereich um 24.300 Punkte zurück. Der Grund für die Abwärtsbewegung ist die erneute Schließung der Straße von Hormus am vergangenen Wochenende.

Dax-Ausblick: 

Nach der Korrektur der kompletten Aufwärtsbewegung und dem Rücksetzer in den Bereich um 24.300 Punkte ist der Index kurzfristig nun wieder interessant für die Longseite - vorausgesetzt die Unterstützung (grün) um 24.250/300 Punkte kann verteidigt werden.

Sollte die Zone verteidigt werden können ist für die kommenden Handelsstunden tendenziell mit erneuten Avancen der Käuferseite Richtung 24.500 Punkte und höher zu rechnen. Erst unterhalb von 24.250 Punkten bekämen die Bären neuen Rückenwind.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7SSV) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 20.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.939,50 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU01DN) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 20.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.783,85 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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