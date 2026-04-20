Dax tiefer erwartet - Iran weiter im Blick

Frankfurt, 20. ⁠Apr (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Freitag hatte er 2,3 Prozent höher bei 24.702,24 Punkten geschlossen. Die vom Iran inzwischen wieder zurückgenommene angekündigte ‌Öffnung der Straße von Hormus hatte zum Ende der vergangenen Woche die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks befeuert und die Ölpreise ⁠auf Talfahrt ⁠geschickt.

Am Montag ist die Sorge vor einem Scheitern der Feuerpause zwischen den USA und dem Iran wieder gewachsen, nachdem die USA ein iranisches Frachtschiff beschlagnahmten und der Iran mit Vergeltung drohte. Zudem lehnte die Regierung in Teheran eine neue Verhandlungsrunde ab, die Washington vor ‌dem Auslaufen der Feuerpause am Dienstag anstoßen ‌wollte. Die US-Delegation sollte dennoch am Montagabend in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad eintreffen. Der Iran hat die Straße von Hormus seit Samstag erneut gesperrt. ⁠Die Ölpreise legten wieder zu, und die Aktienmärkte gerieten erneut unter Druck, ‌da Marktteilnehmer eine anhaltende Störung des ⁠Schiffsverkehrs im Persischen Golf befürchten.

Die Folgen des Nahost-Krieges, der wegen der erhöhten Inflation zu Zinserhöhungen führen könnte, sind auch Thema beim Jahresempfang des Privatbankenverbands BdB in Berlin. Dazu äußert sich ‌unter anderem EZB-Präsidentin Christine Lagarde. In ⁠diesem Zusammenhang achten Anleger auch ⁠auf Daten zu den deutschen Erzeugerpreisen für März, die als Hinweis für die Entwicklung der Verbraucherpreise gelten. Zudem kommen im Bundeswirtschaftsministerium Vertreter von Flughäfen und Airlines zusammen, um über die Folgen einer möglichen Kerosinknappheit zu beraten, und mit der Hannover Messe beginnt die weltweit größte Industriemesse.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.702,24

EuroStoxx50 6.057,71

EuroStoxx50-Future 6.001,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 49.447,43 +1,8%

Nasdaq

S&P 500 7.126,06 +1,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 58.928,99 +0,8%

Shanghai 4.078,39 +0,7%

Hang Seng 26.370,37 +0,8%

(Bericht von Sanne Schimanski ⁠und Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)