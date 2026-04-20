Dax zum Wochenauftakt schwach erwartet – Ölpreis steigt
Nach der Dax-Erholung der vergangenen Tage zeigt die Index-Entwicklung in der neuen Woche angesichts neuer Spannungen in der Straße von Hormus nach unten. Die Feierlaune der Anleger vom Freitag weicht am Montag der Katerstimmung. Nachdem vor dem Wochenende Meldungen über die Öffnung der Straße von Hormus den Dax über 24.700 Punkte getrieben hatten, geht es am Montag schon wieder bergab ab, weil der Iran die für den Welthandel so wichtige Meerstraße wieder geschlossen hat. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex weniger als zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,3 Prozent tiefer auf 24.383 Punkte.
Kurz nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verhandlungsbereitschaft mit Teheran hat das US-Militär einen iranischen Frachter angegriffen. Das Schiff habe versucht, die US-Seeblockade zu durchbrechen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Irans Militär sprach von "bewaffneter Seepiraterie" und kündigte an, man werde "bald reagieren", wie der regierungstreue Sender Press TV meldete. Kurz vor dem Ablaufen der Waffenruhe am Mittwoch sieht Teheran laut der Staatsagentur Irna "keine aussichtsreiche Perspektive für seriöse Verhandlungen". Der iranische Präsident Massud Peseschkian warf Washington Vertragsbruch vor.
US-Börsen schließen in Feierlaune
Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hatte am Freitag die Anleger noch in Jubelstimmung versetzt und den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe getrieben. Der US-Iran-Konflikt verliert damit etwas an Schärfe, Konjunktur- und Inflationssorgen wurden gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag mit einem Plus von rund zwei Prozent auf 49.447 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um rund 1,3 Prozent auf 26.672 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 1,2 Prozent auf 7.126 Punkte.
Asiens Börsen trotz Öl-Sorgen leicht im Plus
In Asien schaffen es Kursgewinne bei Technologiewerten angesichts hohen KI-Optimismus die Indizes insgesamt leicht im Plus zu halten.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|58.944
|+ 0,80 Prozent
|Hang Seng
|26.301
|+ 0,54 Prozent
|CSI 300
|4.751
|+ 0,48 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|125,76
|- 0,24 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,96
|- 0,003 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,27
|+ 0,028 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1759
|- 0,04 Prozent
|Dollar in Yen
|158,90
|+ 0,17 Prozent
|Euro in Yen
|186,85
|+ 0,13 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
BERENBERG SENKT ARKEMA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 62 EUR
JPMORGAN SENKT ESSITY AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 215 (245) SEK
GOLDMAN HEBT VERISURE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 15 (18,50) EUR
GOLDMAN SENKT LOOMIS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 546 (570) SEK
GOLDMAN NIMMT TGS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 170 NOK
KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT NATWEST AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 650 PENCE
UBS SENKT BBVA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 20,50 EUR
(mit Material von dpa-AFX)
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