Vorbörse 20.04.2026

Dax zum Wochenauftakt schwach erwartet – Ölpreis steigt

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Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Nach der Dax-Erholung der vergangenen Tage zeigt die Index-Entwicklung in der neuen Woche angesichts neuer Spannungen in der Straße von Hormus nach unten. Die Feierlaune der Anleger vom Freitag weicht am Montag der Katerstimmung. Nachdem vor dem Wochenende Meldungen über die Öffnung der Straße von Hormus den Dax über 24.700 Punkte getrieben hatten, geht es am Montag schon wieder bergab ab, weil der Iran die für den Welthandel so wichtige Meerstraße wieder geschlossen hat. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex weniger als zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,3 Prozent tiefer auf 24.383 Punkte.

Kurz nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verhandlungsbereitschaft mit Teheran hat das US-Militär einen iranischen Frachter angegriffen. Das Schiff habe versucht, die US-Seeblockade zu durchbrechen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Irans Militär sprach von "bewaffneter Seepiraterie" und kündigte an, man werde "bald reagieren", wie der regierungstreue Sender Press TV meldete. Kurz vor dem Ablaufen der Waffenruhe am Mittwoch sieht Teheran laut der Staatsagentur Irna "keine aussichtsreiche Perspektive für seriöse Verhandlungen". Der iranische Präsident Massud Peseschkian warf Washington Vertragsbruch vor.

US-Börsen schließen in Feierlaune

Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hatte am Freitag die Anleger noch in Jubelstimmung versetzt und den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe getrieben. Der US-Iran-Konflikt verliert damit etwas an Schärfe, Konjunktur- und Inflationssorgen wurden gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

US-Militär entert Iran-Schiff - Was wird aus Verhandlungen?heute · 04:12 Uhr · dpa-AFX

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag mit einem Plus von rund zwei Prozent auf 49.447 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um rund 1,3 Prozent auf 26.672 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 1,2 Prozent auf 7.126 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.447+ 1,79 Prozent
S&P 5007.126+ 1,20 Prozent
Nasdaq26.672+ 1,29 Prozent

Asiens Börsen trotz Öl-Sorgen leicht im Plus

In Asien schaffen es Kursgewinne bei Technologiewerten angesichts hohen KI-Optimismus die Indizes insgesamt leicht im Plus zu halten.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22558.944+ 0,80 Prozent
Hang Seng26.301+ 0,54 Prozent
CSI 3004.751+ 0,48 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,76- 0,24 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,96- 0,003 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,27+ 0,028 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1759- 0,04 Prozent
Dollar in Yen158,90+ 0,17 Prozent
Euro in Yen186,85+ 0,13 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent95,34 USD+ 4,96 USD
WTI87,54 USD+ 4,95 USD
Tanker gestoppt
Iran nimmt Öffnung von Hormus zurück18.04.2026 · 15:35 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Spannungen in Straße von Hormus
Ölpreise steigen wieder deutlichheute · 04:28 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.

Umstufungen von Aktien

BERENBERG SENKT ARKEMA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 62 EUR

JPMORGAN SENKT ESSITY AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 215 (245) SEK

GOLDMAN HEBT VERISURE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 15 (18,50) EUR

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Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.04.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Dividendenkalender heute, 20.04.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
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GOLDMAN SENKT LOOMIS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 546 (570) SEK

GOLDMAN NIMMT TGS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 170 NOK

KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT NATWEST AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 650 PENCE

UBS SENKT BBVA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 20,50 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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