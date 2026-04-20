Der Irankrieg bestimmt derzeit den Dollarkurs

Der Eurokurs in Dollar konnte sich nach einem zunächst sehr schwachen Wochenauftakt im weiteren Verlauf deutlich erholen und stieg am Freitag zeitweise sogar wieder über die Marke von 1,1840 Dollar. Dann setzten recht kräftige Gewinnmitnahmen ein. Sie setzten sich zum Wochenauftakt heute weiter fort.

Ausblick:

Die anstehenden Wirtschaftsdaten sind in Anbetracht des Kriegs im Nahen Osten aktuell zweitrangig, die geopolitische Situation hat den Devisenmarkt fest im Griff. Schlagzeilen in Richtung Deeskalation setzen den Dollarkurs aktuell eher unter Druck, während bei einer weiteren Eskalation tendenziell steigende Kurse zu erwarten sind. Das war das Muster der vergangenen Tage und Wochen – und das dürfte voraussichtlich auch noch eine Weile anhalten.

Die US-Einzelhandelsdaten am Dienstagnachmittag und die Einkaufsmanager-Indizes aus Europa am Donnerstagvormittag sollten Euro-Händler diese Woche dennoch auf dem Schirm haben.

Charttechnischer Ausblick:

Auf dem Niveau des gleitenden Durchschnitts "EMA200" im Stundenchart (Linie braun im Chart unten) ist der Rücksetzer des Eurokurses heute Morgen erst einmal beendet worden. Die anschließende Erholung ging bis knapp unter die wichtige horizontale Widerstandszone um 1,1780 Dollar.

So lange diese Zone (rot im Stundenchart unten) nicht wieder entscheidend überwunden werden kann, sind kurzfristig weitere Abgaben in den Bereich 1,1680/ 1,1720 Dollar zu favorisieren aus charttechnischer Sicht.

Quelle: Tradingview

Montag: 18:40 Uhr Rede EZB-Chefin Christine Lagarde in Berlin

Dienstag: 14:30 Uhr US-Einzelhandelsdaten

Mittwoch: nur Daten aus der zweiten Reihe

Donnerstag: 9:15/30/10 Uhr Einkaufsmanagerindizes verarbeitendes Gewerbe FR/DE/Euro-Zone

Freitag: 10 Uhr ifo-Geschäftsklima Deutschland

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