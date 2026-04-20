W​e​r​b​u​n​g von
UniCredit Bank GmbH

Deutliche Abschläge zum Wochenauftakt an den Aktienmärkten

UniCredit · Uhr
Artikel teilen:

Der DAX notiert am frühen Vormittag klar im Minus. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich schwächer. Die US-Indizes handeln vorbörslich ebenfalls im Minus. In Asien verabschiedete sich der Nikkei 225 mit deutlichen Verlusten aus dem Handel.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus des Tages steht vor allem der deutsche Produzentenpreisindex für März. Die Daten liefern ein wichtiges Stimmungsbild zur Entwicklung der Erzeugerpreise und werden aufmerksam daraufhin geprüft, ob der jüngste Kostenauftrieb wieder an Dynamik gewinnt. Parallel blickt der Markt nach China: Die Entscheidung zur Loan Prime Rate bestätigt zwar weitgehend die Erwartungen, unterstreicht aber zugleich, dass Peking geldpolitisch vorerst auf Stabilität setzt. Beide Impulse sorgen für Zurückhaltung, zumal die Inflationsthematik international wieder stärker diskutiert wird.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Heidelberg Materials startet schwächer in die Woche, obwohl der Konzern strategisch nachlegt. Die Übernahme weiterer Anteile am türkischen Zementhersteller Akcansa verschafft dem DAX-Konzern die klare Mehrheit und stärkere Kontrolle über einen wachstumsstarken Markt. Kurzfristig überwiegen jedoch Sorgen über Integrationskosten und das volatile Umfeld in der Region.

Wacker Chemie zeigt sich hingegen widerstandsfähiger. Die Aktie profitiert von angehobenen Umsatzzielen und besser als erwarteten operativen Ergebnissen. Vorzieheffekte bei Bestellungen sorgten zuletzt für positive Überraschungen und beleben das Handelsinteresse.

Deutlich bewegt präsentiert sich auch Verbio. Nach den extremen Ausschlägen der vergangenen Tage erholt sich der Titel erneut kräftig. Schwankende Energiepreise und spekulative Umschichtungen halten das Handelsvolumen hoch. Die Kursentwicklung bleibt stark von geopolitischen Entwicklungen und dem Energiemarkt geprägt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bear UG2ME5 11,93 25526,876929 Punkte 20,26 Open End
DAX® Bear UG2TLK 13,76 25715,678373 Punkte 17,46 Open End
X-DAX® Bull UN6J7H 24,04 21958,753559 Punkte 10,05 Open End
DAX® Bear UG3VPN 11,48 25438,389745 Punkte 21,86 Open End
DAX® Bull UN6WJ7 10,57 23294,299263 Punkte 22,36 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Allianz SE Call UN09KV 0,22 440,00 EUR 18,66 16.09.2025
Salesforce Inc. Call UG8TCJ 1,30 250,00 USD 4,2 16.06.2027
Nasdaq-100® Call UG9ZWY 2,93 28000,00 Punkte 22,58 19.06.2026
DAX® Call UG48AJ 10,23 24000,00 Punkte 14,46 19.06.2026
Shell PLC Call HD77XT 0,36 42,00 EUR 17,89 16.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Short UN2YQZ 1,77 26347,064661 Punkte 15 Open End
DAX® Long UN7AWM 4,67 23878,832 Punkte 30 Open End
Tesla, Inc. Short UG9SK5 1,06 467,399659 USD 6 Open End
DAX® Short HD6QGZ 1,85 30876,513284 Punkte 4 Open End
DAX® Long HD6SGE 3,85 21623,913936 Punkte 8 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2026; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rallygestern, 18:00 Uhr · onvista
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien habengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben
Vorbörse 20.04.2026
Dax zum Wochenauftakt schwach erwartet – Ölpreis steigtheute, 06:08 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 20.04.2026
Nahost-Eskalation drückt Dax zum Wochenstartheute, 08:03 Uhr · onvista
Dax Logo
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rallygestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien habengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News