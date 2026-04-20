Deutliche Abschläge zum Wochenauftakt an den Aktienmärkten
Der DAX notiert am frühen Vormittag klar im Minus. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich schwächer. Die US-Indizes handeln vorbörslich ebenfalls im Minus. In Asien verabschiedete sich der Nikkei 225 mit deutlichen Verlusten aus dem Handel.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus des Tages steht vor allem der deutsche Produzentenpreisindex für März. Die Daten liefern ein wichtiges Stimmungsbild zur Entwicklung der Erzeugerpreise und werden aufmerksam daraufhin geprüft, ob der jüngste Kostenauftrieb wieder an Dynamik gewinnt. Parallel blickt der Markt nach China: Die Entscheidung zur Loan Prime Rate bestätigt zwar weitgehend die Erwartungen, unterstreicht aber zugleich, dass Peking geldpolitisch vorerst auf Stabilität setzt. Beide Impulse sorgen für Zurückhaltung, zumal die Inflationsthematik international wieder stärker diskutiert wird.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Heidelberg Materials startet schwächer in die Woche, obwohl der Konzern strategisch nachlegt. Die Übernahme weiterer Anteile am türkischen Zementhersteller Akcansa verschafft dem DAX-Konzern die klare Mehrheit und stärkere Kontrolle über einen wachstumsstarken Markt. Kurzfristig überwiegen jedoch Sorgen über Integrationskosten und das volatile Umfeld in der Region.
Wacker Chemie zeigt sich hingegen widerstandsfähiger. Die Aktie profitiert von angehobenen Umsatzzielen und besser als erwarteten operativen Ergebnissen. Vorzieheffekte bei Bestellungen sorgten zuletzt für positive Überraschungen und beleben das Handelsinteresse.
Deutlich bewegt präsentiert sich auch Verbio. Nach den extremen Ausschlägen der vergangenen Tage erholt sich der Titel erneut kräftig. Schwankende Energiepreise und spekulative Umschichtungen halten das Handelsvolumen hoch. Die Kursentwicklung bleibt stark von geopolitischen Entwicklungen und dem Energiemarkt geprägt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2ME5
|11,93
|25526,876929 Punkte
|20,26
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2TLK
|13,76
|25715,678373 Punkte
|17,46
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN6J7H
|24,04
|21958,753559 Punkte
|10,05
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG3VPN
|11,48
|25438,389745 Punkte
|21,86
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WJ7
|10,57
|23294,299263 Punkte
|22,36
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Allianz SE
|Call
|UN09KV
|0,22
|440,00 EUR
|18,66
|16.09.2025
|Salesforce Inc.
|Call
|UG8TCJ
|1,30
|250,00 USD
|4,2
|16.06.2027
|Nasdaq-100®
|Call
|UG9ZWY
|2,93
|28000,00 Punkte
|22,58
|19.06.2026
|DAX®
|Call
|UG48AJ
|10,23
|24000,00 Punkte
|14,46
|19.06.2026
|Shell PLC
|Call
|HD77XT
|0,36
|42,00 EUR
|17,89
|16.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UN2YQZ
|1,77
|26347,064661 Punkte
|15
|Open End
|DAX®
|Long
|UN7AWM
|4,67
|23878,832 Punkte
|30
|Open End
|Tesla, Inc.
|Short
|UG9SK5
|1,06
|467,399659 USD
|6
|Open End
|DAX®
|Short
|HD6QGZ
|1,85
|30876,513284 Punkte
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGE
|3,85
|21623,913936 Punkte
|8
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2026; 10:30 Uhr;
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