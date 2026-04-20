Deutliche Abschläge zum Wochenauftakt an den Aktienmärkten

Der DAX notiert am frühen Vormittag klar im Minus. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich schwächer. Die US-Indizes handeln vorbörslich ebenfalls im Minus. In Asien verabschiedete sich der Nikkei 225 mit deutlichen Verlusten aus dem Handel.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus des Tages steht vor allem der deutsche Produzentenpreisindex für März. Die Daten liefern ein wichtiges Stimmungsbild zur Entwicklung der Erzeugerpreise und werden aufmerksam daraufhin geprüft, ob der jüngste Kostenauftrieb wieder an Dynamik gewinnt. Parallel blickt der Markt nach China: Die Entscheidung zur Loan Prime Rate bestätigt zwar weitgehend die Erwartungen, unterstreicht aber zugleich, dass Peking geldpolitisch vorerst auf Stabilität setzt. Beide Impulse sorgen für Zurückhaltung, zumal die Inflationsthematik international wieder stärker diskutiert wird.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Heidelberg Materials startet schwächer in die Woche, obwohl der Konzern strategisch nachlegt. Die Übernahme weiterer Anteile am türkischen Zementhersteller Akcansa verschafft dem DAX-Konzern die klare Mehrheit und stärkere Kontrolle über einen wachstumsstarken Markt. Kurzfristig überwiegen jedoch Sorgen über Integrationskosten und das volatile Umfeld in der Region.

Wacker Chemie zeigt sich hingegen widerstandsfähiger. Die Aktie profitiert von angehobenen Umsatzzielen und besser als erwarteten operativen Ergebnissen. Vorzieheffekte bei Bestellungen sorgten zuletzt für positive Überraschungen und beleben das Handelsinteresse.

Deutlich bewegt präsentiert sich auch Verbio. Nach den extremen Ausschlägen der vergangenen Tage erholt sich der Titel erneut kräftig. Schwankende Energiepreise und spekulative Umschichtungen halten das Handelsvolumen hoch. Die Kursentwicklung bleibt stark von geopolitischen Entwicklungen und dem Energiemarkt geprägt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2ME5 11,93 25526,876929 Punkte 20,26 Open End DAX® Bear UG2TLK 13,76 25715,678373 Punkte 17,46 Open End X-DAX® Bull UN6J7H 24,04 21958,753559 Punkte 10,05 Open End DAX® Bear UG3VPN 11,48 25438,389745 Punkte 21,86 Open End DAX® Bull UN6WJ7 10,57 23294,299263 Punkte 22,36 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Allianz SE Call UN09KV 0,22 440,00 EUR 18,66 16.09.2025 Salesforce Inc. Call UG8TCJ 1,30 250,00 USD 4,2 16.06.2027 Nasdaq-100® Call UG9ZWY 2,93 28000,00 Punkte 22,58 19.06.2026 DAX® Call UG48AJ 10,23 24000,00 Punkte 14,46 19.06.2026 Shell PLC Call HD77XT 0,36 42,00 EUR 17,89 16.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UN2YQZ 1,77 26347,064661 Punkte 15 Open End DAX® Long UN7AWM 4,67 23878,832 Punkte 30 Open End Tesla, Inc. Short UG9SK5 1,06 467,399659 USD 6 Open End DAX® Short HD6QGZ 1,85 30876,513284 Punkte 4 Open End DAX® Long HD6SGE 3,85 21623,913936 Punkte 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2026; 10:30 Uhr;

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