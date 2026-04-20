Deutsche Erzeugerpreise ziehen im März an - Ölpreisschock wirkt sich aus

Berlin, 20. ⁠Apr (Reuters) - Die deutschen Erzeugerpreise sind im März infolge des Ölpreisschocks im Vergleich zum Vormonat spürbar gestiegen. Die Hersteller gewerblicher Produkte - von Lebensmitteln bis hin zu Industriegütern - verlangten 2,5 Prozent ‌mehr als im Februar, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Es war der höchste Anstieg gegenüber dem Vormonat ⁠seit August ⁠2022. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent gerechnet. Gegenüber März 2025 sanken die Erzeugerpreise allerdings - und zwar um 0,2 Prozent. Im Februar waren sie jedoch mit 3,3 Prozent weit ‌stärker zurückgegangen.

Energie war im März zwar ‌um 3,2 Prozent billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber Februar 2026 verteuerte sie sich allerdings um 7,5 Prozent - der stärkste Anstieg zum ⁠Vormonat seit August 2022. Insbesondere die Preise für Mineralölerzeugnisse kletterten ‌im März infolge des Iran-Kriegs stark. ⁠Vergleichsweise geringe Preissteigerungen gab es hingegen bei Erdgas und Strom.

In der Statistik werden die Preise für Produkte von Herstellern geführt, bevor sie etwa in den Groß- ‌und Einzelhandel kommen. Sie ⁠sind deshalb ein früher Signalgeber ⁠für die allgemeine Inflation. Verbraucher mussten im März 2,7 Prozent mehr für Waren und Dienstleistungen bezahlen als ein Jahr zuvor. Dies ist die höchste Inflationsrate seit Januar 2024. Insbesondere Kraftstoffe und Heizöl verteuerten sich seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sprunghaft. Ein Anstieg der Inflationsrate über die Drei-Prozent-Marke in den nächsten Monaten gilt unter Experten ⁠als durchaus möglich.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)